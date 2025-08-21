Sombra entregó material deportivo a la escuela de boxeo del Club River Plate

Destacada actuación de la Escuela Municipal de Ajedrez en el Prix Infantil del Centro
La próxima fecha será el 31 de agosto en General La Madrid.
El intendente visitó el espacio de entrenamiento, compartió un encuentro con alumnos y entrenadores y dialogó sobre el rol del deporte en la comunidad.
Ayer, el intendente Nelson Sombra realizó la entrega de material deportivo a la escuela de boxeo que funciona en el Club River Plate.
Durante la visita, el jefe comunal estuvo acompañado por funcionarios de la comuna y mantuvo un encuentro con entrenadores, alumnos y alumnas que se encontraban en plena práctica. Allí conversaron acerca de las actividades que se desarrollan en el espacio, los objetivos de la disciplina y los desafíos a futuro, en el marco de una práctica que día a día convoca a más vecinos y vecinas.
En paralelo, junto a dirigentes de la institución analizaron la importancia del deporte en la vida comunitaria, el rol del recientemente conformado Consejo Municipal del Deporte y la situación de las entidades intermedias en el actual contexto social y económico.
Equipos locales llegaron a las finales en hockey masculino Sub 14 y Sub 18, mientras que en ajedrez juvenil se lograron destacadas posiciones.
Se desarrolló la quinta fecha.
El certamen buscó homenajear la pasión, los valores y el sueño de “jugar como Diego” entre chicos de distintas localidades.
Los ganadores avanzan a la etapa regional.
La próxima fecha se realizará el 24 de agosto en Olavarría.
