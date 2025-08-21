Sombra entregó material deportivo a la escuela de boxeo del Club River Plate

El intendente visitó el espacio de entrenamiento, compartió un encuentro con alumnos y entrenadores y dialogó sobre el rol del deporte en la comunidad.

Ayer, el intendente Nelson Sombra realizó la entrega de material deportivo a la escuela de boxeo que funciona en el Club River Plate.

Durante la visita, el jefe comunal estuvo acompañado por funcionarios de la comuna y mantuvo un encuentro con entrenadores, alumnos y alumnas que se encontraban en plena práctica. Allí conversaron acerca de las actividades que se desarrollan en el espacio, los objetivos de la disciplina y los desafíos a futuro, en el marco de una práctica que día a día convoca a más vecinos y vecinas.

En paralelo, junto a dirigentes de la institución analizaron la importancia del deporte en la vida comunitaria, el rol del recientemente conformado Consejo Municipal del Deporte y la situación de las entidades intermedias en el actual contexto social y económico.