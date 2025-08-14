Choque entre una moto y dos bicicletas

Continúan buscando a los delincuentes.
Este jueves al mediodía, alrededor de las 12, se registró un accidente de tránsito en la intersección de avenida 25 de Mayo y calle San Martín, en Azul, que dejó como saldo dos menores lesionados.
Por causas que se tratan de establecer, una motocicleta Honda 190, de color rojo, conducida por Juan Cruz Padilla, de 33 años, colisionó con dos bicicletas tipo mountain bike. Una de ellas, marca Lamborghini de color verde y negra manejada por un adolescente de 14 años, y la otra, marca Vairo de color naranja, conducida por un menor de 13 años.
Tras el impacto, ambos adolescentes fueron trasladados conscientes en ambulancia al Hospital, donde recibieron atención médica por lesiones que, según se informó, no revisten riesgo de vida.
En el lugar trabajó personal policial del Comando de patrullas, quienes solicitaron la intervención de la Policía Científica para realizar las pericias correspondientes. Las actuaciones quedaron caratuladas como Lesiones Culposas, con intervención de la UFI N° 13 del Departamento Judicial de Azul.
El hombre se encuentra fuera de peligro.
Siniestro vial en Necochea y Bolivar
Un ciclista de 77 años resultó lesionado
Identificaron a los cinco detenidos por venta de drogas de diseño en fiestas electrónicas
Los allanamientos se realizaron en Azul y en Tres Arroyos.
No hubo que lamentar personas lesionadas.
Secuestran un arma de fuego
Allanamiento en el marco de una causa por amenazas y daños.
Los tres hombres detenidos en fiesta electrónica en Azul fueron trasladados a distintas comisarías de la región
En tanto las dos mujeres están con prisión domiciliaria.
Comenzaron los trabajos de mantenimiento de calles de tierra en Azul y localidades
Hoy comenzaron las tareas en el barrio Urioste (zonas V1 y V2) y continuarán en V3 y V4.
La convocatoria está abierta hasta el 26 de agosto para jóvenes de 18 a 24 años.
Capacitación a vecinos del barrio Pedro Burgos sobre conformación de consorcios
Se recordó que, para viviendas bajo propiedad horizontal, es obligatorio formar consorcios antes de la escrituración.
Siniestro vial en Necochea y Bolivar
Un ciclista de 77 años resultó lesionado
Derecho a la salud: Kicillof y Sombra anunciaron la ampliación del Hospital Pintos
Este miércoles, el Gobernador de la Pcia de Buenos Aires estuvo en Azul.