Choque entre una moto y dos bicicletas

Este jueves al mediodía, alrededor de las 12, se registró un accidente de tránsito en la intersección de avenida 25 de Mayo y calle San Martín, en Azul, que dejó como saldo dos menores lesionados.

Por causas que se tratan de establecer, una motocicleta Honda 190, de color rojo, conducida por Juan Cruz Padilla, de 33 años, colisionó con dos bicicletas tipo mountain bike. Una de ellas, marca Lamborghini de color verde y negra manejada por un adolescente de 14 años, y la otra, marca Vairo de color naranja, conducida por un menor de 13 años.

Tras el impacto, ambos adolescentes fueron trasladados conscientes en ambulancia al Hospital, donde recibieron atención médica por lesiones que, según se informó, no revisten riesgo de vida.

En el lugar trabajó personal policial del Comando de patrullas, quienes solicitaron la intervención de la Policía Científica para realizar las pericias correspondientes. Las actuaciones quedaron caratuladas como Lesiones Culposas, con intervención de la UFI N° 13 del Departamento Judicial de Azul.