Robo en comercio céntrico: se llevaron dinero en efectivo

En la madrugada del jueves, un robo tuvo lugar en un local comercial ubicado en Colón Norte 117, en la ciudad de Azul. Según información oficial, el hecho ocurrió alrededor de las 3.10 hs, cuando autores ignorados rompieron la vidriera de “La Escoba Loca” y sustrajeron una suma de dinero en efectivo.

De acuerdo con la denuncia realizada por el propietario, los delincuentes se llevaron una caja registradora gris y otro elementos del comercio.

En un operativo posterior, el damnificado encontró parte de los elementos robados —la caja registradora, una lata y un canasto— abandonados en la vereda de calle San Juan, a unos 15 metros de Colón, aunque todos se hallaban vacíos. Personal de Policía Científica realizó las pericias correspondientes.

La investigación, a cargo de la UFI N° 13 continúa para identificar a los responsables. Por el momento, no se cuenta con testigos ni registros fílmicos del hecho.