Derecho a la salud: Kicillof y Sombra anunciaron la ampliación del Hospital Pintos

Esta tarde, el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof – acompañado por el ministro de Salud Nicolás Kreplak-, visitó Azul y encabezó una serie de actividades junto al intendente Nelson Sombra, teniendo como eje central el fortalecimiento del sistema público de salud local.

Al respecto, en el Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos”, Kicillof y Sombra anunciaron el llamado a licitación para la ampliación de la Guardia, una obra clave para reforzar la atención de emergencias, que se ejecutará sobre calles Amado Diab y Alvear.

En ese marco, también se hizo entrega de una ambulancia de alta complejidad, equipada totalmente para la atención de pacientes críticos y un ecógrafo de última generación que se utiliza para ginecología, obstetricia y otras prácticas de bajo riesgo.

En la oportunidad se encontraban presentes autoridades de salud locales, funcionarios municipales, concejales, profesionales y personal del Hospital Pintos, intendentes de la región, ministros provinciales, legisladores, vecinos y vecinas.

En este contexto, el intendente Sombra destacó que “en estos tiempos tan complejos, donde parece que el agravio, la descalificación, el condenar al otro por pensar distinto se está haciendo moda, encontrar en un dirigente político, en un gobernador como Kicillof todo lo contrario: la solidaridad, la humanidad, la comprensión de los problemas del otro y el esfuerzo enorme para poder ayudarnos a resolverlos, eso es impagable. Es evidente que hay otras formas de hacer política”.

Acerca del mandatario provincial, agregó que “él no hace diferencias con quien está o con quién eligióel pueblo en un distrito que sea para gobernar los destinos de su ciudad, sino que ocupa el rol de gobernador y se hace responsable por los 135 municipios. Tiene la responsabilidad humana de atender a toda la población de la provincia de Buenos Aires”.

Luego de hacer un resumen de las complejidades transitadas desde la asunción de su mandato a la fecha y cómo se fue administrando la comuna con el aporte de la comunidad, enfatizó que “los azuleños nos organizamos, empezamos a comprender que el esfuerzo es colectivo y empezamos a resolver problemas estructurales por ejemplo de este edificio que tiene 100 años”.

En este punto, el jefe comunal puntualizó que “hoy nos traen una noticia hermosa; hoy es una realidad que se abre la licitación para la Guardia; eso va a permitir ampliar nuestro querido Hospital Pintos ypoder tener un lugar de dignidad para nuestros vecinos y vecinas”.

Posteriormente, se refirió a la alta demanda que tienen los tres hospitales municipales y detalló que los mismos atienden al 92% de la comunidad del partido de Azul.

Por ello, Sombra señaló que “para atender estaspolíticas públicas se necesita el acompañamiento de la comunidad. Porque cuando el Estado ordena, cuando el Estado regula, cuando el Estado no deja que el más fuerte se aproveche del más débil, eso es lo que tenemos que defender, acompañando dichas políticas públicas”.

Fortalecer la salud en el territorio bonaerense

Por su parte, Kicillof detalló que su gestión se caracteriza desde el inicio por recorrer en forma permanente el territorio bonaerense; “para cambiar una provincia tan grande, extensa, heterogénea y diversa, pero a la vez con una identidad propia, un tronco común”-indicó.

​“Para gobernar Buenos Aires en una forma más esmerada, con más dedicación, para transformarla,hay que cotidianamente, diariamente y como método,recorrerla, estar, pisar, conocer, compartir todo el tiempo en el propio territorio. Porque no se transformalo que no se conoce y no se conoce lo que no se ama”-resaltó.

​Más adelante, en referencia al Gobierno Nacional, mencionó que “hay un abandono de la responsabilidadque tiene con respecto a ocuparse, atender,acompañar e invertir no solo en salud, sino que también lo ha hecho en otras áreas como educación,infraestructura, producción”.

“Que se desentienda, abandone y deserte en el área de salud es criminal, tiene hondas y profundas consecuencias y está basado en unas ideas, en unas expresiones, que son falaces, que son mentiras”-indicó el Gobernador.

A continuación, relató que, en la provincia de Buenos Aires, unos ochenta distritos tienen como único prestador de salud al Estado.

“Y el Estado no está para impedir que el privado venga, sino que es exactamente al revés, aparece el Estado porque ningún privado va a poner una escuela rural, un centro de salud de atención primaria en un barrio; ningún privado va a comprar una ambulancia como la que necesitaba Azul, si no es que después la puede cobrar, puede cobrar cada viaje, puede cobrar cada servicio”-describió.

Asimismo, Kicillof reforzó que el privado no invierte si no tiene ganancias, por lo cual, si no destina sus recursos en educación o en salud, debe aparecer el Estado para no dejar desprotegida a su población.

“Lo que discutimos acá es que, si el Estado se corre, se desfinancia o se destruye, entonces de lasalud del pueblo de la Provincia no se encargaría nadie. Para mí es un orgullo estar trayendo la ambulancia, el equipamiento, las inversiones que Azul necesita y espera hace muchísimo tiempo, como la licitación para poner en marcha la obra del Hospital. Nadie le prohibió a un empresario hacerlo, pero si no viene el Estado no lo hace nadie y los dejan solos”-concluyó.

Otras entregas

Durante la visita a Azul de las autoridades bonaerenses, también se recibió por parte de Provincia veinte bicicletas del programa “Naturaleza en Bici”; dos kits de gestión del riesgo ante inclemencias climáticas que incluyen indumentaria, calzado, elementos de protección y herramientas y 200 kits de semillas del programa Soberanía Alimentaria.

Inauguración y modernización en el Materno Infantil

Previamente a la visita al Hospital Pintos, en el Hospital Materno Infantil “Argentina Diego”, el Gobernador inauguró un nuevo laboratorio de anatomía patológica y entregó 33 computadoras destinadas a modernizar el equipamiento informático, optimizando así la capacidad operativa y administrativa del centro de salud.

La acción contó con la presencia de directivos y personal del nosocomio, autoridades municipales y provinciales, representantes sindicales e integrantes de la Asociación Cooperadora del establecimiento.