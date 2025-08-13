Capacitación a vecinos del barrio Pedro Burgos sobre conformación de consorcios

Ayer, en el SUMAC, personal de la Dirección Municipal de Regularización Dominial, junto al equipo del Instituto Provincial de la Vivienda, brindó una capacitación destinada a vecinos del barrio Pedro Burgos sobre la gestión de organizaciones consorciales en viviendas de interés social.

Durante el encuentro, se explicó que, tratándose de viviendas bajo el régimen de propiedad horizontal, es requisito conformar los respectivos consorcios antes de iniciar el proceso de escrituración.

En este sentido, se anunció que próximamente se llevarán a cabo nuevas reuniones con el objetivo de que los diferentes monoblocks del barrio conformen sus consorcios y subconsorcios, paso clave para avanzar en la regularización dominial.