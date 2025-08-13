Capacitación a vecinos del barrio Pedro Burgos sobre conformación de consorcios

Comenzaron los trabajos de mantenimiento de calles de tierra en Azul y localidades
Hoy comenzaron las tareas en el barrio Urioste (zonas V1 y V2) y continuarán en V3 y V4.
Ayer, en el SUMAC, personal de la Dirección Municipal de Regularización Dominial, junto al equipo del Instituto Provincial de la Vivienda, brindó una capacitación destinada a vecinos del barrio Pedro Burgos sobre la gestión de organizaciones consorciales en viviendas de interés social.
Durante el encuentro, se explicó que, tratándose de viviendas bajo el régimen de propiedad horizontal, es requisito conformar los respectivos consorcios antes de iniciar el proceso de escrituración.
En este sentido, se anunció que próximamente se llevarán a cabo nuevas reuniones con el objetivo de que los diferentes monoblocks del barrio conformen sus consorcios y subconsorcios, paso clave para avanzar en la regularización dominial.
Los Vecinos Autoconvocados anunciaron una nueva concentración para el próximo 14 de septiembre, a las 15 horas, nuevamente en el acceso a Azul por Ruta 3.
El objetivo es desarrollar actividades sociales, culturales, deportivas y educativas en conjunto. A cambio, el Municipio eximirá del pago de tasas municipales y brindará apoyo institucional.
“Ellas no estaban pintadas”: muralismo comunitario con perspectiva de género.
Los dispositivos estarán conectados al Centro de Monitoreo municipal y permitirán prevenir actos de vandalismo.
Además llamó a la ciudadanía a involucrarse en la política local.
Los allanamientos se realizaron en Azul y en Tres Arroyos.
La colocación del cartel fue aprobada por vialidad provincia y nación.
Las autoridades destacaron la importancia de la capacitación continua y el compromiso en el fortalecimiento del sistema de salud local.
La próxima fecha será el 31 de agosto en General La Madrid.
Un joven resultó lesionado.
En tanto las dos mujeres están con prisión domiciliaria.