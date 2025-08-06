Finalizaron las mejoras edilicias en la Escuela Primaria N° 36

La colocación de las luces se da en un contexto de reclamos por el estado de abandono de la Ruta Nacional.
El Consejo Escolar de Azul informó que concluyeron los trabajos de mejora en la Escuela Primaria N° 36, en el marco del compromiso sostenido por el organismo provincial para el mantenimiento de la infraestructura escolar y la optimización de las condiciones edilicias para estudiantes y docentes.
Las tareas realizadas incluyeron el recambio de tirantes y chapas del Salón de Usos Múltiples (SUM), el reacondicionamiento de un espacio destinado a la biblioteca, trabajos de revoque, colocación de pisos y otras intervenciones necesarias para garantizar un entorno seguro, funcional y acorde a las necesidades de la comunidad educativa.
Desde el Consejo Escolar destacaron el acompañamiento permanente de la cooperadora, cuyo trabajo conjunto resultó clave para concretar estas mejoras. Asimismo, resaltaron que la colaboración de las familias y de toda la comunidad educativa es un pilar esencial para seguir fortaleciendo la escuela pública y asegurar espacios de calidad para la enseñanza y el aprendizaje.
Se definieron acciones para mejorar la seguridad con cámaras de monitoreo, optimizar la gestión de residuos comerciales y planificar actividades.
Acompañamiento a instituciones locales
Eentrega de decretos de Bien Público.
El COM instaló seis nuevos dispositivos en un punto clave para reforzar la prevención y vigilancia en la zona.
Entrega de tablets para modernizar el trabajo en los Centros de Atención Primaria
Servirán para digitalizar relevamientos y optimizar el trabajo en territorio.
El intendente Sombra visitó el Parque Eólico Los Teros y fortaleció vínculos con YPF Luz
Recorrió el complejo junto a autoridades de YPF Luz y acordó nuevas acciones para potenciar el desarrollo energético y educativo en el Partido.
El Hospital Pintos incorpora moderno equipo de imágenes gracias a la donación de Matías Almeyda
Equipos locales llegaron a las finales en hockey masculino Sub 14 y Sub 18, mientras que en ajedrez juvenil se lograron destacadas posiciones.
Se renovaron techos, SUM, biblioteca y pisos, en un trabajo conjunto entre el Consejo Escolar y la cooperadora.
