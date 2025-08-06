Finalizaron las mejoras edilicias en la Escuela Primaria N° 36

El Consejo Escolar de Azul informó que concluyeron los trabajos de mejora en la Escuela Primaria N° 36, en el marco del compromiso sostenido por el organismo provincial para el mantenimiento de la infraestructura escolar y la optimización de las condiciones edilicias para estudiantes y docentes.

Las tareas realizadas incluyeron el recambio de tirantes y chapas del Salón de Usos Múltiples (SUM), el reacondicionamiento de un espacio destinado a la biblioteca, trabajos de revoque, colocación de pisos y otras intervenciones necesarias para garantizar un entorno seguro, funcional y acorde a las necesidades de la comunidad educativa.

Desde el Consejo Escolar destacaron el acompañamiento permanente de la cooperadora, cuyo trabajo conjunto resultó clave para concretar estas mejoras. Asimismo, resaltaron que la colaboración de las familias y de toda la comunidad educativa es un pilar esencial para seguir fortaleciendo la escuela pública y asegurar espacios de calidad para la enseñanza y el aprendizaje.