Siete allanamientos en el Departamento Judicial Azul por tenencia de material de abuso sexual infantil

En el marco de la “Operación Bonaerense Protección de las Infancias VII”, este miércoles se realizaron siete allanamientos simultáneos en las ciudades de Azul, Olavarría, Tandil y Rauch, en investigaciones vinculadas a la presunta tenencia de material de abuso sexual infantil (MASI).

Los procedimientos formaron parte de un operativo provincial que incluyó 121 allanamientos coordinados en 76 localidades bonaerenses, impulsado por los fiscales especializados en Grooming, Ciberpedofilia y abuso sexual infantil del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, bajo la órbita de la Procuración General encabezada por el Dr. Julio Conte-Grand.

La acción tuvo como objetivo desarticular redes de agresores sexuales y combatir la proliferación de delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes en entornos digitales. Las investigaciones abarcan delitos contemplados en los artículos 128 y 131 del Código Penal Argentino, relacionados con la distribución, tenencia y eventual producción de material de abuso sexual infantil, así como el acoso sexual en línea, conocido como grooming.

Las causas en el Departamento Judicial Azul son tramitadas por la Unidad Funcional de Instrucción especializada a cargo del fiscal Adrián Peiretti, con intervención de distintos Juzgados de Garantías de la jurisdicción.

Según se informó, las investigaciones se iniciaron a partir de reportes efectuados por las plataformas Google Photos y Google Drive, que detectaron en cuentas de usuarios el almacenamiento de imágenes, videos y capturas de pantalla que contendrían material de abuso sexual infantil. Dicho contenido involucraría a menores de 18 años participando en actividades sexuales explícitas o exhibiendo sus partes genitales con fines predominantemente sexuales.

Los allanamientos fueron realizados en domicilios ubicados en Rauch, con intervención del Juzgado de Garantías a cargo del Dr. Federico Barberena; en Tandil, con intervención del Juzgado de Garantías a cargo del Dr. José Moragas; en Olavarría, bajo la intervención de la Dra. Fabiana San Román; y en Azul, con la participación de los Juzgados de Garantías a cargo de los Dres. Federico Barberena y Juan José Suárez.

Durante los procedimientos se secuestraron diversos dispositivos electrónicos que serán sometidos a pericias informáticas para determinar la existencia de material de interés para las investigaciones y avanzar en la identificación de eventuales responsables.

Desde la Fiscalía General remarcaron que la detección, investigación y persecución de delitos vinculados a la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes constituye una prioridad institucional, motivo por el cual se desarrollan de manera permanente acciones coordinadas con organismos especializados y fuerzas de seguridad para la protección integral de las infancias.