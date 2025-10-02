Tras semanas sin novedades, hubo detenciones en la causa de CEAL

El hombre quedó a disposición de la justicia.
La investigación penal que desde hace meses se lleva adelante por presuntas estafas a la Cooperativa Eléctrica de Azul Limitada (CEAL), luego de varias semanas sin novedades, finalmente tuvo un movimiento esta semana con la detención de tres acusados. Un cuarto implicado continúa prófugo de la Justicia y fue su abogado quien solicitó la eximición de prisión.
Los detenidos fueron identificados como Neefer Eduardo “Gallego” González, comerciante y propietario de la heladería Coopelia, ubicada en Av. Mitre y España; Matías Horacio Rosas, responsable del área de Facturación de la CEAL; y María Laura Calandra, empleada del área de Recursos Humanos de la entidad. En tanto, Mario Miguel Garavelli, comerciante, no fue localizado por la Policía. Su defensa, a cargo de Luciano Di Pietro, solicitó ante la Justicia la eximición de prisión.
Por otra parte, la defensora particular María Fernanda Giménez pidió la excarcelación extraordinaria de Calandra, argumentando que es madre de hijos pequeños.
La investigación continúa en la UFI Nº6, desde donde se esperan definiciones judiciales en una causa que los vecinos de Azul reclaman que se esclarezca e informe con transparencia, para conocer en detalle los hechos ocurridos en la CEAL.
Investigan las causas del fallecimiento.
Detuvieron a un hombre acusado de homicidio
El hecho ocurrió en el barrio de Villa Piazza.
Investigan las causales del fallecimiento.
El hombre quedó a disposición de la justicia.
Robo de moto terminó en un choque
Además un menor fue trasladado al hospital.
Investigan las causas del fallecimiento.
El hombre quedó a disposición de la justicia.
Azul recibió nuevo equipamiento para fortalecer el Servicio Alimentario Escolar.
Presentaron la audioguía “Camino de los Naranjos” en el Congreso de Educación Artística
El recorrido parte de la Plaza San Martín, pasa por la Casa Daneri y finaliza en la Portada del Cementerio Municipal.
Allanamiento y detención en Azul por una causa de producción y distribución de material de abuso sexual infantil.
Dr. Mauro Besarón: tradición médica y excelencia internacional al servicio de la comunidad
El neurocirujano de Azul formado en el Hospital Italiano, ofrece atención de excelencia internacional en nuestra ciudad.
Vuelco en la Ruta 226
Una mujer fue derivada al nosocomio de la vecina localidad.
Detuvieron a tres personas y un cuarto acusado está prófugo y pidió eximición de prisión.