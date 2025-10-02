Tras semanas sin novedades, hubo detenciones en la causa de CEAL



La investigación penal que desde hace meses se lleva adelante por presuntas estafas a la Cooperativa Eléctrica de Azul Limitada (CEAL), luego de varias semanas sin novedades, finalmente tuvo un movimiento esta semana con la detención de tres acusados. Un cuarto implicado continúa prófugo de la Justicia y fue su abogado quien solicitó la eximición de prisión.

Los detenidos fueron identificados como Neefer Eduardo “Gallego” González, comerciante y propietario de la heladería Coopelia, ubicada en Av. Mitre y España; Matías Horacio Rosas, responsable del área de Facturación de la CEAL; y María Laura Calandra, empleada del área de Recursos Humanos de la entidad. En tanto, Mario Miguel Garavelli, comerciante, no fue localizado por la Policía. Su defensa, a cargo de Luciano Di Pietro, solicitó ante la Justicia la eximición de prisión.

Por otra parte, la defensora particular María Fernanda Giménez pidió la excarcelación extraordinaria de Calandra, argumentando que es madre de hijos pequeños.

La investigación continúa en la UFI Nº6, desde donde se esperan definiciones judiciales en una causa que los vecinos de Azul reclaman que se esclarezca e informe con transparencia, para conocer en detalle los hechos ocurridos en la CEAL.