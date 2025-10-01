Dr. Mauro Besarón: tradición médica y excelencia internacional al servicio de la comunidad

El Dr. Mauro Ezequiel Besarón, médico neurocirujano, se formó íntegramente en el Hospital Italiano de Buenos Aires, institución recientemente reconocida como el Hospital N°1 de Argentina y 4° de Latinoamérica según el Ranking IntelLat 2025. Allí completó su Residencia en Neurocirugía y fue elegido Jefe de Residentes en 2024-2025, un cargo que distingue no solo la excelencia académica y quirúrgica, sino también la capacidad de liderazgo y docencia.

Graduado en la Universidad del Salvador, el Dr. Besarón adquirió una sólida experiencia en áreas como neurooncología, cirugía de base de cráneo, patología vascular cerebral (aneurismas y malformaciones), traumatismos y enfermedades de columna. Asimismo, participó en congresos nacionales e internacionales y en proyectos de investigación que contribuyen al avance de la especialidad.

Su formación se enriqueció con una destacada experiencia en Alemania, donde trabajó junto al Prof. Dr. Marcos Tatagiba, referente mundial en cirugía de base de cráneo y tumores cerebrales complejos. Allí perfeccionó técnicas de microcirugía y abordajes mínimamente invasivos, herramientas que hoy aplica en su práctica clínica en Argentina.

Actualmente, el Dr. Besarón desarrolla su actividad profesional en instituciones de referencia como el Hospital Alemán y la Fundación Favaloro, y busca proyectar ese mismo nivel de atención hacia la comunidad de Azul. En este camino, continúa el legado de su padre, el recordado Dr. Marcos Besarón, y de su madre Clara Sbdar, también médica reconocida en Azul, destacándose como hijo de dos profesionales que dejaron una huella profunda en la salud de nuestra ciudad.

Con ese respaldo familiar y una formación de excelencia, el especialista reafirma su compromiso de brindar una atención médica humana, cercana y actualizada con las mejores prácticas internacionales en neurocirugía.

Por el momento, el Dr. Besarón atiende a través de teleconsultas, evaluando patologías como tumores cerebrales, aneurismas, malformaciones vasculares, hidrocefalia, hernias de disco, neuralgias y otros trastornos del sistema nervioso.

Por consultas y turnos, comunicarse al WhatsApp: 2281 459187.