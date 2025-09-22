El intendente Sombra recibió al campeón Simón Mazzante

Esta mañana, el intendente Nelson Sombra recibió en su despacho a Simón Mazzante, joven azuleño que recientemente se consagró campeón en los Juegos de Alto Rendimiento (JADAR), representando a la provincia de Buenos Aires.

El ciclista adaptado obtuvo el primer puesto en la prueba de pelotón contrarreloj, en la que participaron 28 competidores de todo el país, durante la competencia realizada en Rosario, Santa Fe. En el encuentro con el jefe comunal también estuvo presente el director de Deportes, Macedonio Marcovecchio.

Sombra felicitó al deportista y destacó: “Me siento orgulloso como azuleño del potencial deportivo de nuestro Partido. Estamos llenos de campeones. Nos encantaría colaborar aún más con el deporte. De hecho, hemos presentado herramientas legislativas para el armado del Consejo Municipal del Deporte, que permitiría, a través de una ordenanza, contar con partidas adecuadas para contener y potenciar todas las disciplinas deportivas en Azul”.

En ese sentido, el intendente remarcó que “estamos trabajando mucho en esto y debemos acelerar los trámites y discusiones necesarias, porque campeones como Simón llegan todos los días. Tenemos que poner bien en alto a Azul, tal como lo hacen los deportistas. Desde la política, y desde el Municipio, más allá de quién esté gestionando, se deben garantizar los recursos necesarios para apoyar estas disciplinas y la participación en competencias”.

Por su parte, Mazzante expresó su satisfacción tras el logro alcanzado: “Estoy muy contento. Después de tanto entrenar y sacrificio, ver los resultados es una gran alegría. Fueron dos pruebas, una en cronos y otra en ruta pelotón. En lo que es cronos hice un buen tiempo, a un minuto treinta del segundo, y en la carrera de pelotón logramos la victoria faltando diez kilómetros”.