Incendio en EFASA

En la mañana de este viernes se registró un incendio en la zona de las cámaras de la empresa EFASA.

Según trascendió, el fuego se habría originado mientras se realizaban tareas de soldadura, lo que provocó la combustión de plásticos en el interior del lugar.

De inmediato acudieron al sitio Bomberos de Azul y efectivos del Comando de Patrullas. También se convocó a una ambulancia por prevención, aunque no se reportaron personas heridas.