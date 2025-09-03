Detención  por causas de robo agravado y abuso sexual

El hombre quedó a disposición de la justicia.
Este miércoles al mediodía, personal de GTO de la Comisaría Primera de Azul llevó adelante un procedimiento en la granja “El Incendio”, que culminó con la detención de Maximiliano Néstor Cottini, de 28 años.
La medida se concretó tras recibir un oficio judicial y realizar tareas investigativas ordenadas por el Juzgado en lo Criminal N° 2 de Azul, a cargo del Dr. Albano Gallichio.
Cottini enfrenta causas judiciales caratuladas como “Robo agravado por el uso de arma, en banda y con participación de un menor de edad” y “Abuso sexual con acceso carnal”.
Desde la Justicia se dispuso el cumplimiento de una condena de siete años y ocho meses de prisión.
El detenido fue notificado de las causas en su contra y trasladado a dependencias policiales, donde quedó alojado a disposición de las autoridades competentes.
