Un hombre fue aprehendido tras amenazar a su hermano con un caño de gas

Este martes, un episodio de amenazas ocurrió en una vivienda ubicada en calle Malere de la ciudad de Azul, donde la policía debió intervenir de urgencia.

De acuerdo con la información oficial, personal del CPA acudió al lugar tras un llamado al 911. Allí procedieron a la aprehensión de Maximiliano Nicolás Richiusa, de 39 años, quien en presencia de los efectivos habría proferido amenazas de muerte contra su hermano.

El agresor portaba un caño de gas de aproximadamente un metro de largo, el cual fue secuestrado en el procedimiento.

La víctima prestó declaración testimonial en sede policial. En tanto, el aprehendido fue trasladado a la Comisaría Primera de Azul junto con las actuaciones correspondientes.

La causa, caratulada como “Amenazas”, quedó en manos de la UFI N° 1 a cargo del Dr. Fernández, del Departamento Judicial de Azul.