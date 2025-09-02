Hallazgo de una moto con pedido de secuestro

El hombre quedó a disposición de la justicia.
Ayer, alrededor del mediodía, personal del Comando de Prevención Rural de Azul realizó un hallazgo en el establecimiento “Manoly”, ubicado en calle 9 Norte.
En el lugar se encontró una moto marca Husqvarna, de color negro, con dominio colocado A145IWA. Al verificar los datos mediante el sistema 911, se constató que la patente no correspondía al rodado en cuestión. Posteriormente, al cursar el número de chasis, se confirmó que la motocicleta presentaba un pedido de secuestro activo en la localidad de Tandil por un hecho de robo, bajo la intervención de la UFI N°12.
Por otro lado, también se corroboró que la chapa patente colocada (A145IWA) tenía pedido de secuestro vigente en Azul por una causa caratulada como “Hurto”, con intervención de la UFI N°2.
Las actuaciones quedaron a disposición de la justicia, que continuará con las investigaciones para esclarecer la procedencia del rodado y su vinculación con los hechos delictivos mencionados.
