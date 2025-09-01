Aprehendieron a un hombre tras ingresar a una vivienda y amenazar al propietario

Mañana domingo se realizará la operación de autopsia.
En horas del mediodía de este lunes, personal policial del Comando de patrullas intervino en un hecho ocurrido en una vivienda ubicada en Brasil al 100 de la ciudad de Azul, tras un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de un intruso.
Según informaron, el aprehendido fue identificado como Enzo Nicolás Amundarain, de 28 años, quien habría ingresado al domicilio saltando un paredón de aproximadamente 2,40 metros. En su irrupción provocó daños en macetas de la vivienda y, una vez dentro, profirió amenazas de muerte contra el propietario, un hombre de 25 años.
Tras huir del lugar a pie, Amundarain fue interceptado a pocos metros por efectivos policiales, quienes concretaron su detención.
La causa fue caratulada como “Violación de domicilio, daño y amenazas” e interviene la UFI N° 2 del Departamento Judicial de Azul.
El hombre fue trasladado a la Comisaría Primera de Azul, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.
Fue en el espacio municipal denominado SUMAC.
El choque se produjo entre un auto y una moto.
Aprehendieron a un joven por encubrimiento
Circulaba en una moto con pedido de secuestro.
Ambos vehículos fueron recogidos por la policía.
Un joven fue derivado al nosocomio local.
Fue en el espacio municipal denominado SUMAC.
Brushing: la nueva estafa de envíos que amenaza tus datos personales
Cómo evitar ser víctimas de nuevas modalidades de estafa digital.
En penumbras y en silencio: Sturzenegger llegó a Azul, pero sin abrir el diálogo a la comunidad
El ministro llegó en helicóptero oficial, mantuvo una reunión privada con un reducido grupo de empresarios y dejó afuera a las PYMEs locales.
Mañana domingo se realizará la operación de autopsia.
El Tribunal de Cuentas impuso cargos millonarios a ex autoridades del Consejo Escolar
Se trata de Pablo Cupparo e Ignacio Gauna.
Peronismo 26 de Julio reafirma su apoyo a Axel Kicillof como principal referente opositor a Milei.