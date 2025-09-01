Aprehendieron a un hombre tras ingresar a una vivienda y amenazar al propietario

En horas del mediodía de este lunes, personal policial del Comando de patrullas intervino en un hecho ocurrido en una vivienda ubicada en Brasil al 100 de la ciudad de Azul, tras un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de un intruso.

Según informaron, el aprehendido fue identificado como Enzo Nicolás Amundarain, de 28 años, quien habría ingresado al domicilio saltando un paredón de aproximadamente 2,40 metros. En su irrupción provocó daños en macetas de la vivienda y, una vez dentro, profirió amenazas de muerte contra el propietario, un hombre de 25 años.

Tras huir del lugar a pie, Amundarain fue interceptado a pocos metros por efectivos policiales, quienes concretaron su detención.

La causa fue caratulada como “Violación de domicilio, daño y amenazas” e interviene la UFI N° 2 del Departamento Judicial de Azul.

El hombre fue trasladado a la Comisaría Primera de Azul, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.