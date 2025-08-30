Hallan sin vida a una mujer en su vivienda de Azul

Este sábado por la tarde, una mujer de 74 años fue hallada sin vida en su vivienda de calle Guaminí al 1000, en la ciudad de Azul.

Según información oficial, personal del Comando de Patrullas acudió al lugar tras un llamado al 911. Allí, Edgardo Raúl Seminara encontró a su esposa, María Cristina Massara, colgada en el garaje de la propiedad.

De inmediato se iniciaron actuaciones caratuladas como “Averiguación causales de muerte”, con intervención de la UFI N° 6 del Departamento Judicial de Azul. En el domicilio trabajaron efectivos de la Comisaría Primera y la Policía Científica.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del hecho.