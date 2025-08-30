Detuvieron a un joven por ocasionar daños en pleno centro

En horas de la madrugada de este sábado, personal policial del Comando de patrullas procedió a la aprehensión de un joven que fue sorprendido dañando la vidriera del SUMAC, ubicado en la intersección de Avenida 25 de Mayo y San Martín.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:00, cuando los efectivos que realizaban recorridas preventivas observaron a un individuo arrojando piedras contra el frente del establecimiento municipal, provocando la rotura de uno de sus vidrios.

El arrestado fue identificado como Alan Maximiliano Agüero, de 25 años, quien quedó a disposición de la UFI N° 6 del Departamento Judicial de Azul.

Tras ser trasladado a la Comisaría Primera, se iniciaron las actuaciones correspondientes bajo la carátula de “Daño infraganti”.