Incidente de tránsito: un motociclista fue trasladado al hospital

Este lunes alrededor de las 13 horas se registró un accidente de tránsito en la intersección de calles De Paula y Tandil, en la ciudad de Azul.

Según informaron, el siniestro ocurrió entre un automóvil Ford Fiesta, de color gris, conducido por Federico Alfredo Lazor (33), y una motocicleta Motomel 110 cc, de color negra, guiada por Salvador Alberto López (45).

Como consecuencia del impacto, López debió ser trasladado en ambulancia al Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos”, donde fue asistido por lesiones que no revisten riesgo de vida.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes. Al verificar la documentación de los vehículos, se constató que la motocicleta presentaba prohibición de circular, motivo por el cual fue secuestrada y se labraron las actas de infracción correspondientes a la Ley 24.449.

La causa fue caratulada como “Lesiones culposas” y quedó a cargo de la UFI N°6 del Departamento Judicial de Azul.