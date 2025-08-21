Comenzó la segunda etapa de la remodelación del Hospital Pintos

Mario “Pelusa” Layus fue declarado Personalidad Destacada del Partido de Azul
Hoy comenzó la segunda etapa de la obra, con una inversión de $33,5 millones del Fondo de Salud.Información general21/08/2025NdA
Con una inversión de más de $33 millones provenientes del Fondo de Salud, se llevan adelante los trabajos finales para modernizar el área que no recibía mantenimiento desde hace más de 90 años.
Durante esta jornada se inició la segunda etapa de la obra de remodelación del Servicio de Rayos del Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos”. La intervención, a cargo de la empresa Visan Ingeniería S.A., cuenta con una inversión de $33.595.000 y un plazo estimado de ejecución de 60 días.
Los fondos provienen del Fondo de Salud, integrado por el aporte de la comunidad a través del pago de tasas municipales.
Al respecto, el secretario de Salud, Hernán Combessies, detalló que “en esta segunda y última etapa se colocará plomo en las paredes para aislar los rayos del resto del Hospital. También se incorporará calefacción, luminaria y la separación de las áreas de trabajo dentro del espacio”.
En esa línea, recordó que la primera etapa consistió en la reparación de pisos y techos del sector, alcanzando así una inversión total cercana a los 65 millones de pesos. “De esta manera podemos hacer reformas en un área que llevaba más de 90 años sin mantenimiento y que provocaba daños en los equipos. Además, se garantiza que los trabajadores del servicio puedan desarrollar su labor en condiciones óptimas”, agregó.
