Mario “Pelusa” Layus fue declarado Personalidad Destacada del Partido de Azul

Mario Julio “Pelusa” Layus recibió el reconocimiento de Personalidad Destacada del Partido de Azul por su incansable compromiso con la comunidad, una vida dedicada al trabajo, la producción y, sobre todo, a la solidaridad.

El homenaje incluyó la entrega de la distinción a sus hijos, Juana y Ramiro Layus, en un emotivo acto en el que se puso de relieve el rol fundamental que “Pelusa” tuvo en distintas iniciativas sociales y comunitarias.

Desde las comisiones vecinales, representadas por Marcelo Ibarra, se recordó su acompañamiento permanente a los barrios: “Nos ayudó en el operativo de entrega de leche, siempre estuvo presente y supo reconocer el esfuerzo de las comisiones. Creemos que es un justo homenaje, porque ha sido un gran protagonista de nuestra comunidad”.

Por su parte, Juana Layus agradeció el reconocimiento y destacó la vocación solidaria de su padre: “Siempre tuvo esta acción solidaria por su amor a Azul. Sus actos fueron de corazón, esto es un mimo a su alma y estoy segura de que se pondrá muy contento de recibirlo”.