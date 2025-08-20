Quedó a la espera de la próximas actuaciones judiciales.
Mario “Pelusa” Layus fue declarado Personalidad Destacada del Partido de Azul
Con este reconocimiento, se revaloriza la trayectoria de Pelusa Layus, ejemplo de compromiso con el bien común.Información general20/08/2025NdA
Mario Julio “Pelusa” Layus recibió el reconocimiento de Personalidad Destacada del Partido de Azul por su incansable compromiso con la comunidad, una vida dedicada al trabajo, la producción y, sobre todo, a la solidaridad.
El homenaje incluyó la entrega de la distinción a sus hijos, Juana y Ramiro Layus, en un emotivo acto en el que se puso de relieve el rol fundamental que “Pelusa” tuvo en distintas iniciativas sociales y comunitarias.
Desde las comisiones vecinales, representadas por Marcelo Ibarra, se recordó su acompañamiento permanente a los barrios: “Nos ayudó en el operativo de entrega de leche, siempre estuvo presente y supo reconocer el esfuerzo de las comisiones. Creemos que es un justo homenaje, porque ha sido un gran protagonista de nuestra comunidad”.
Por su parte, Juana Layus agradeció el reconocimiento y destacó la vocación solidaria de su padre: “Siempre tuvo esta acción solidaria por su amor a Azul. Sus actos fueron de corazón, esto es un mimo a su alma y estoy segura de que se pondrá muy contento de recibirlo”.
La Escuela de Educación Especial N° 502 celebró sus 75 años con un emotivo acto
Hubo izamiento de la Bandera, descubrimiento de una placa conmemorativa, proyección de un video institucional y presentaciones artísticas de los alumnos.
UNICEN organiza las III Jornadas “De los márgenes al centro” en Azul
El encuentro busca abrir un espacio de reflexión y debate sobre feminismos, diversidad y derechos en un escenario político y social de fuertes tensiones y retrocesos en materia de género.
El Fiscal General participó en una jornada nacional sobre riesgos digitales y cibercrimen
Espacio clave para articular estrategias y fortalecer alianzas frente a la creciente sofisticación del cibercrimen.
Los tres hombres detenidos en fiesta electrónica en Azul fueron trasladados a distintas comisarías de la región
En tanto las dos mujeres están con prisión domiciliaria.
La inversión será de más de 130 millones.
