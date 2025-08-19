La inversión fue de más de 60 millones de pesos.
La Escuela de Educación Especial N° 502 celebró sus 75 años con un emotivo acto
Hubo izamiento de la Bandera, descubrimiento de una placa conmemorativa, proyección de un video institucional y presentaciones artísticas de los alumnos.Información general19/08/2025NdA
Esta mañana se realizó en la Escuela de Educación Especial N° 502 el acto conmemorativo por el 75° aniversario de la institución, con la presencia de autoridades municipales, educativas y de la comunidad.
Participaron el intendente Nelson Sombra; la directora del establecimiento, Pía Andina Gómez; la secretaria de Educación, Cultura, Deportes y Juventud, Laura Barbalarga; el inspector jefe distrital de Educación, David Díaz; el presidente del Consejo Escolar, Leandro Ferraro; concejales, consejeros escolares, docentes, estudiantes, familias y representantes de entidades intermedias.
La ceremonia incluyó el izamiento de la Bandera Nacional, la interpretación del Himno Nacional Argentino, el descubrimiento de una placa conmemorativa y la proyección de un video que repasó las actividades realizadas en el marco del aniversario.
En sus palabras, la directora Gómez resaltó: “Hemos aprendido a ver en cada trayectoria escolar una historia única. Porque la inclusión no se declama: se construye día a día con prácticas pedagógicas que habilitan la participación activa y promueven el desarrollo integral de cada adolescente o joven”.
“Hoy abrazamos el pasado con gratitud, el presente con compromiso y el futuro con esperanza. Mientras sigamos creyendo en la capacidad de aprender, de enseñar y de transformar, la escuela seguirá siendo el lugar donde todo es posible”, añadió.
Por su parte, Díaz convocó a los presentes a participar este miércoles en el Complejo Cultural San Martín para “defender la educación especial y evitar que se sigan negando respuestas a las necesidades de la discapacidad”.
En tanto, la subdirectora de la modalidad de Educación Especial, Graciela Pedroche, subrayó la importancia del trabajo colectivo: “Si fuera solamente por los esfuerzos individuales no podríamos haber llegado a donde estamos. Se necesita comunidad y un Estado presente que acompañe el esfuerzo de docentes, estudiantes y familias”.
El encuentro concluyó con la presentación de alumnos y alumnas, quienes interpretaron canciones de su autoría, en un cierre cargado de emoción y sentido de pertenencia.
