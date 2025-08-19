El Hospital Pintos incorporó nueva torre de video-endoscopía

Este mediodía en el Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos” se presentó oficialmente la nueva aparatología de alta tecnología adquirida a través del Fondo de Salud, integrado con el aporte de los vecinos mediante el pago de las tasas municipales. Se trata de una torre de video-endoscopía que demandó una inversión superior a los 60 millones de pesos.

El acto contó con la presencia del intendente Nelson Sombra; el director del nosocomio, Diego Azcona; el secretario y subsecretario de Salud, Hernán Combessies y Juan Kubik; junto a otras autoridades municipales y profesionales del hospital.

Durante la recorrida, el jefe comunal destacó la importancia de seguir dotando al Hospital Pintos de equipamiento de excelencia y dialogó con los médicos sobre el impacto que tendrá en la calidad de atención a los pacientes.

En este sentido, el secretario de Salud señaló: “Había que reemplazar un equipo que tenía 14 años y gracias al Fondo de Salud pudimos adquirir este equipamiento que fortalece el desarrollo del Hospital Pintos. Esta torre permitirá realizar endoscopías de gastroenterología y, en un futuro, también incorporar prácticas de neumología”.

Asimismo, detalló que la tecnología adquirida abarca endoscopía digestiva alta, video-endoscopía y diversas prácticas en el área de gastroenterología, representando un avance significativo respecto de los equipos anteriores.

Por su parte, el gastroenterólogo Darío Pérez Ale subrayó: “La torre nos va a permitir desarrollar nuestra tarea de una forma más óptima, tanto en diagnósticos como en tratamientos, con un equipamiento de alta tecnología y eficacia. Es un avance no solo para el hospital, sino para toda la comunidad”.