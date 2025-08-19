El Fiscal General participó en una jornada nacional sobre riesgos digitales y cibercrimen

El pasado jueves, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Fiscal General Departamental de Azul, Dr. Marcelo A. Sobrino, participó junto a los secretarios letrados Dr. Facundo Sánchez (Olavarría) y Dr. Martín Dupuy (Azul) de la jornada “Riesgos Digitales y Alianzas Estratégicas: frente común ante nuevas amenazas”.

El encuentro fue inaugurado por el Procurador General de la provincia de Buenos Aires, Dr. Julio Marcelo Conte Grand, y reunió a referentes del ámbito judicial, empresarial, académico y de seguridad de todo el país con el objetivo de coordinar acciones frente al avance del cibercrimen.

La actividad fue organizada por la Cámara Fintech, el Ministerio Público Fiscal de distintas provincias, fuerzas de seguridad, empresas de telecomunicaciones y universidades, generando un espacio de intercambio multisectorial para abordar problemáticas emergentes en el mundo digital.

Durante la jornada se trataron temas como el fraude digital, el uso indebido de criptoactivos, el juego clandestino online, las estafas express y las amenazas derivadas de la inteligencia artificial. Entre los ejes centrales se destacaron:

Prevención, detección y combate del fraude con inteligencia artificial.

Investigaciones judiciales de delitos informáticos y económicos.

Lavado de activos en el ecosistema fintech.

Suplantación de identidad, deepfakes y ciberseguridad.

Estafas mediante DEBIN y transferencias pull.

El cierre estuvo a cargo del panel “Trazando el Rumbo”, que reunió a todos los expositores para presentar conclusiones y proyectar acciones conjuntas en prevención, investigación y cooperación entre sectores públicos y privados.





