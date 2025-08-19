El Fiscal General participó en una jornada nacional sobre riesgos digitales y cibercrimen

La Escuela de Educación Especial N° 502 celebró sus 75 años con un emotivo acto
Hubo izamiento de la Bandera, descubrimiento de una placa conmemorativa, proyección de un video institucional y presentaciones artísticas de los alumnos.
Espacio clave para articular estrategias y fortalecer alianzas frente a la creciente sofisticación del cibercrimen.Información general19/08/2025NdA
El pasado jueves, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Fiscal General Departamental de Azul, Dr. Marcelo A. Sobrino, participó junto a los secretarios letrados Dr. Facundo Sánchez (Olavarría) y Dr. Martín Dupuy (Azul) de la jornada “Riesgos Digitales y Alianzas Estratégicas: frente común ante nuevas amenazas”.
El encuentro fue inaugurado por el Procurador General de la provincia de Buenos Aires, Dr. Julio Marcelo Conte Grand, y reunió a referentes del ámbito judicial, empresarial, académico y de seguridad de todo el país con el objetivo de coordinar acciones frente al avance del cibercrimen.
La actividad fue organizada por la Cámara Fintech, el Ministerio Público Fiscal de distintas provincias, fuerzas de seguridad, empresas de telecomunicaciones y universidades, generando un espacio de intercambio multisectorial para abordar problemáticas emergentes en el mundo digital.
Durante la jornada se trataron temas como el fraude digital, el uso indebido de criptoactivos, el juego clandestino online, las estafas express y las amenazas derivadas de la inteligencia artificial. Entre los ejes centrales se destacaron:
Prevención, detección y combate del fraude con inteligencia artificial.
Investigaciones judiciales de delitos informáticos y económicos.
Lavado de activos en el ecosistema fintech.
Suplantación de identidad, deepfakes y ciberseguridad.
Estafas mediante DEBIN y transferencias pull.
El cierre estuvo a cargo del panel “Trazando el Rumbo”, que reunió a todos los expositores para presentar conclusiones y proyectar acciones conjuntas en prevención, investigación y cooperación entre sectores públicos y privados.
Hubo izamiento de la Bandera, descubrimiento de una placa conmemorativa, proyección de un video institucional y presentaciones artísticas de los alumnos.
La inversión fue de más de 60 millones de pesos.
El encuentro busca abrir un espacio de reflexión y debate sobre feminismos, diversidad y derechos en un escenario político y social de fuertes tensiones y retrocesos en materia de género.
Fue este domingo en horas de la tarde.
La propuesta reúne la oferta educativa superior, universitaria y de formación profesional de Azul y la región.
La convocatoria está abierta hasta el 26 de agosto para jóvenes de 18 a 24 años.
En tanto las dos mujeres están con prisión domiciliaria.
Afortunadamente no resultó herido de gravedad.
Será por el espacio del MAS.
El compromiso de respaldar desde la cámara el proyecto de salud del gobernador Kicillof.
Siniestro vial en el centro de Azul.
Se desconocen las razones que motivaron al hombre a sustraer los carteles.