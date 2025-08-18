Un ciclista resultó fue trasladado al hospital tras colisionar con un automóvil

En horas del mediodía de este lunes, alrededor de las 12:30, se produjo un accidente de tránsito en la intersección de calle Burgos, entre Yrigoyen y Belgrano.

Por causas que se tratan de establecer, un automóvil Fiat Palio gris, dominio FGO 832, conducido por Araceli Guevara, de 55 años, colisionó con una bicicleta tipo playera, marca Galaxy negra, rodado 26, en la que circulaba Ariel Guillermo Ramaglia, de 29 años.

Como consecuencia del impacto, el ciclista fue trasladado en ambulancia al Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos”, donde se constató que sufrió lesiones que, si bien requirieron atención médica, no revisten riesgo de vida.

En el lugar trabajó personal policial del Comando de patrullas y se solicitó la intervención de la Policía Científica para la realización de peritajes.

La causa fue caratulada como “Lesiones culposas” y quedó a cargo de la UFI N° 13 del Departamento Judicial de Azul.