Un ciclista resultó fue trasladado al hospital tras colisionar con un automóvil

Afortunadamente no resultó herido de gravedad.
En horas del mediodía de este lunes, alrededor de las 12:30, se produjo un accidente de tránsito en la intersección de calle Burgos, entre Yrigoyen y Belgrano.
Por causas que se tratan de establecer, un automóvil Fiat Palio gris, dominio FGO 832, conducido por Araceli Guevara, de 55 años, colisionó con una bicicleta tipo playera, marca Galaxy negra, rodado 26, en la que circulaba Ariel Guillermo Ramaglia, de 29 años.
Como consecuencia del impacto, el ciclista fue trasladado en ambulancia al Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos”, donde se constató que sufrió lesiones que, si bien requirieron atención médica, no revisten riesgo de vida.
En el lugar trabajó personal policial del Comando de patrullas y se solicitó la intervención de la Policía Científica para la realización de peritajes.
La causa fue caratulada como “Lesiones culposas” y quedó a cargo de la UFI N° 13 del Departamento Judicial de Azul.
Choque entre una moto y dos bicicletas
Dos adolescentes heridos en un accidente de tránsito .
Continúan buscando a los delincuentes.
El hombre se encuentra fuera de peligro.
Siniestro vial en Necochea y Bolivar
Un ciclista de 77 años resultó lesionado
Identificaron a los cinco detenidos por venta de drogas de diseño en fiestas electrónicas
Los allanamientos se realizaron en Azul y en Tres Arroyos.
Accidente en Ruta 3: un azuleño resultó ileso y un hombre oriundo de Las Flores sufrió heridas
El siniestro vial se produjo entre un auto y una camioneta.
Los tres hombres detenidos en fiesta electrónica en Azul fueron trasladados a distintas comisarías de la región
En tanto las dos mujeres están con prisión domiciliaria.
Aprehensión por desobediencia y amenazas agravadas
Además amenazaba de muerte a la victima mostrando un cuchillo.
Afortunadamente no resultó herido de gravedad.
Será por el espacio del MAS.
Fue este domingo en horas de la tarde.