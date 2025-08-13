Comenzaron los trabajos de mantenimiento de calles de tierra en Azul y localidades

Capacitación a vecinos del barrio Pedro Burgos sobre conformación de consorcios
Se recordó que, para viviendas bajo propiedad horizontal, es obligatorio formar consorcios antes de la escrituración.
El Municipio de Azul informó que esta semana se puso en marcha el plan de mantenimiento de calles de tierra en la ciudad y en las localidades del partido, en el marco de las licitaciones para la contratación de horas máquina anunciadas anteriormente.
En la mañana de hoy, las tareas correspondientes a las zonas V1 y V2 se iniciaron en el barrio Urioste, puntualmente sobre calle Necochea. En los próximos días, los trabajos continuarán en las zonas V3 y V4.
En paralelo, en la jornada de ayer comenzó en Cacharí la intervención programada, que contempla 100 horas de servicio. Este mismo esquema se desarrollará en Chillar —también con 100 horas de trabajo— y en la localidad de 16 de Julio, con 40 horas previstas.
Las obras, financiadas a través de la Tasa Vial aplicada a los combustibles, incluyen limpieza de cunetas, reconformación de perfiles y aporte de material estabilizado. La contratación abarca mano de obra, maquinaria, chofer y combustible.
Cabe recordar que los trabajos fueron adjudicados mediante las licitaciones públicas N° 12 y 13, y las privadas N° 10 y 11.
Los Vecinos Autoconvocados anunciaron una nueva concentración para el próximo 14 de septiembre, a las 15 horas, nuevamente en el acceso a Azul por Ruta 3.
El objetivo es desarrollar actividades sociales, culturales, deportivas y educativas en conjunto. A cambio, el Municipio eximirá del pago de tasas municipales y brindará apoyo institucional.
“Ellas no estaban pintadas”: muralismo comunitario con perspectiva de género.
Los dispositivos estarán conectados al Centro de Monitoreo municipal y permitirán prevenir actos de vandalismo.
Además llamó a la ciudadanía a involucrarse en la política local.
Los allanamientos se realizaron en Azul y en Tres Arroyos.
La colocación del cartel fue aprobada por vialidad provincia y nación.
Las autoridades destacaron la importancia de la capacitación continua y el compromiso en el fortalecimiento del sistema de salud local.
La próxima fecha será el 31 de agosto en General La Madrid.
Un joven resultó lesionado.
En tanto las dos mujeres están con prisión domiciliaria.