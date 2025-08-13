Comenzaron los trabajos de mantenimiento de calles de tierra en Azul y localidades

El Municipio de Azul informó que esta semana se puso en marcha el plan de mantenimiento de calles de tierra en la ciudad y en las localidades del partido, en el marco de las licitaciones para la contratación de horas máquina anunciadas anteriormente.

En la mañana de hoy, las tareas correspondientes a las zonas V1 y V2 se iniciaron en el barrio Urioste, puntualmente sobre calle Necochea. En los próximos días, los trabajos continuarán en las zonas V3 y V4.

En paralelo, en la jornada de ayer comenzó en Cacharí la intervención programada, que contempla 100 horas de servicio. Este mismo esquema se desarrollará en Chillar —también con 100 horas de trabajo— y en la localidad de 16 de Julio, con 40 horas previstas.

Las obras, financiadas a través de la Tasa Vial aplicada a los combustibles, incluyen limpieza de cunetas, reconformación de perfiles y aporte de material estabilizado. La contratación abarca mano de obra, maquinaria, chofer y combustible.

Cabe recordar que los trabajos fueron adjudicados mediante las licitaciones públicas N° 12 y 13, y las privadas N° 10 y 11.