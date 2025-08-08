Se inauguró la tercera edición de la feria infantil y juvenil “Azul en Letras”

Este mediodía, en el SUMAC, se llevó a cabo el acto inaugural de la tercera edición de la feria infantil y juvenil Azul en Letras, una propuesta cultural que permanecerá abierta hasta el domingo con entrada libre y gratuita, en el espacio de Av. 25 de Mayo y San Martín.

Organizada por la Asociación Cooperadora del Hospital Materno Infantil “Argentina Diego” y con el apoyo del Instituto Cultural de la Provincia, este año la feria tiene como ejes temáticos la identidad azuleña y el ambiente, con un programa de actividades orientado a toda la comunidad.

En la apertura, la artista Magdalena Murra subrayó que “el objetivo de la feria es propiciar una intersección fluida entre escritores y lectores, fomentar la descentralización cultural desde una perspectiva federal, estimular el mercado editorial y favorecer las ventas en las librerías, reactivando la lectura, proceso indispensable para el crecimiento intelectual de niños, jóvenes y adultos”.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Cooperadora, Silvia Trussi, remarcó que la propuesta nació con el propósito de sostenerse en el tiempo: “Todos los años nos toca renovar esa promesa en todos ustedes. Este ha sido un año muy difícil para cumplir con esa promesa… Para sostener esto se necesita la suma de muchas voluntades, y esas hacen posible que hoy estemos acá celebrando la tercera edición”.

El intendente Nelson Sombra destacó el orgullo que le genera que Azul cuente con este evento: “Es una idea que complementa la labor que hace la cooperadora en términos de salud para que nuestro querido Argentina Diego sea lo que es. Ojalá que quienes continúen en el tiempo sigan con esta feria, porque se ha creado desde el compromiso, la responsabilidad y el amor”.

También participaron la diputada provincial Laura Aloisi, la secretaria de Educación, Cultura, Deportes y Juventud Laura Barbalarga, la presidenta del Concejo Deliberante Pilar Álvarez, la directora del Hospital Materno Infantil “Argentina Diego” Silvina Larre, funcionarios municipales, concejales, representantes de instituciones intermedias y miembros de la cooperadora.

Durante la ceremonia se entregaron declaraciones de interés municipal y comunitario por parte del Concejo Deliberante, así como de interés legislativo por la Cámara de Diputados de la Provincia. Luego del tradicional corte de cinta, las autoridades recorrieron los stands.



Cronograma de actividades

Viernes 8

15: Taller de Origami – Bibliotecas Ronco y AECA.

15: Rimas para tomar el té – Biblioteca Una casita en el Parque.

15:30: Caminos de la Memoria – Prof. Jorge Meza.

15:30: Juanita y el lobo, teatro de títeres – Compañía Titereando S.A.

16: Plantas nativas y salud – Facultad de Agronomía (UNICEN).

16: ¿Impacto del abuso de pantallas?, taller – Servicio de Pediatría.

16:15: Ballet de danzas españolas – Instituto de Danzas de Cristina Sabella y Ximena Gallicchio.

Sábado 9

15: Alas de papel, taller de arte – Lollipop.

15: Pintacaritas.

15:30: No es una caja – Jardín Maternal UNICEN.

16: Danzas urbanas – Escuela de Artística Juanito Laguna.

16: Presentación del libro Veo Veo 2 – Azul Solidario.

16:15: La fiesta del cepillo, taller – Servicio de Odontología del Hospital Materno Infantil.

16:30: Canciones con Mabi Escribal.

16:45: Fuera miedoooo – Taller Piedra Libre y grupo Las Muñequeras.

17: Presentación del libro Pirulo – Verónica Abente (Paraguay).

17:30: Pipo, spa de mascotas – Compañía Titereando S.A.

18:30: La dulce voz de Pablo Acosta – Alma Garay y su música.

Domingo 10

15: Taller de arte – Museo López Claro.

15: Pinceladas al corazón.

15:30: Presentación del libro Mi tesoro – Margarita Pagliere.

16:15: Morena, la gallinita, comedia musical.

16:30: Fuera miedoooo – Espacio Piedra Libre y Asociación Las Muñequeras.

17: Pintacaritas.

17: Concierto interactivo – Victoria Assinnato e invitados.

17:15: Historias tejidas – Agustina Viazzi (Neera Textil).

17:30: Jazz Group – Escuela de Danzas de Laura Juárez.

18: Estación Quequén, el viaje infinito, teatro de títeres – Compañía Canapé de Polenta.