Recambiaron luminarias en la Ruta 3 en inmediaciones al Enlace Néstor Kirchner

La colocación de las luces se da en un contexto de reclamos por el estado de abandono de la Ruta Nacional.

Política06/08/2025NdANdA
Luego de numerosos reclamos por parte de vecinos y usuarios frecuentes de la Ruta Nacional N° 3, en las últimas horas se concretó el recambio de luminarias en el tramo comprendido en inmediaciones al Enlace Néstor Kirchner.

La intervención, que respondió a los reclamos por reiterados incidentes de tránsito registrados en la zona debido a la falta de iluminación, incluyó la colocación de 33 luminarias nuevas. 

Los vecinos que transitan diariamente por la ruta celebraron la medida, aunque también manifiestan su preocupación por el mantenimiento a futuro, esperando que no vuelva a pasar lo de siempre: se quemen las luces y nadie se haga cargo.

