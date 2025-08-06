Recambiaron luminarias en la Ruta 3 en inmediaciones al Enlace Néstor Kirchner

Luego de numerosos reclamos por parte de vecinos y usuarios frecuentes de la Ruta Nacional N° 3, en las últimas horas se concretó el recambio de luminarias en el tramo comprendido en inmediaciones al Enlace Néstor Kirchner.

La intervención, que respondió a los reclamos por reiterados incidentes de tránsito registrados en la zona debido a la falta de iluminación, incluyó la colocación de 33 luminarias nuevas.

Los vecinos que transitan diariamente por la ruta celebraron la medida, aunque también manifiestan su preocupación por el mantenimiento a futuro, esperando que no vuelva a pasar lo de siempre: se quemen las luces y nadie se haga cargo.