Recambiaron luminarias en la Ruta 3 en inmediaciones al Enlace Néstor Kirchner

Se renovaron techos, SUM, biblioteca y pisos, en un trabajo conjunto entre el Consejo Escolar y la cooperadora.
Luego de numerosos reclamos por parte de vecinos y usuarios frecuentes de la Ruta Nacional N° 3, en las últimas horas se concretó el recambio de luminarias en el tramo comprendido en inmediaciones al Enlace Néstor Kirchner.
La intervención, que respondió a los reclamos por reiterados incidentes de tránsito registrados en la zona debido a la falta de iluminación, incluyó la colocación de 33 luminarias nuevas.
Los vecinos que transitan diariamente por la ruta celebraron la medida, aunque también manifiestan su preocupación por el mantenimiento a futuro, esperando que no vuelva a pasar lo de siempre: se quemen las luces y nadie se haga cargo.
Se definieron acciones para mejorar la seguridad con cámaras de monitoreo, optimizar la gestión de residuos comerciales y planificar actividades.
Acompañamiento a instituciones locales
Eentrega de decretos de Bien Público.
El COM instaló seis nuevos dispositivos en un punto clave para reforzar la prevención y vigilancia en la zona.
Entrega de tablets para modernizar el trabajo en los Centros de Atención Primaria
Servirán para digitalizar relevamientos y optimizar el trabajo en territorio.
El intendente Sombra visitó el Parque Eólico Los Teros y fortaleció vínculos con YPF Luz
Recorrió el complejo junto a autoridades de YPF Luz y acordó nuevas acciones para potenciar el desarrollo energético y educativo en el Partido.
Matías Almeyda donó un moderno equipo de imágenes al Hospital Pintos
El Hospital Pintos incorpora moderno equipo de imágenes gracias a la donación de Matías Almeyda
Equipos locales llegaron a las finales en hockey masculino Sub 14 y Sub 18, mientras que en ajedrez juvenil se lograron destacadas posiciones.
La colocación de las luces se da en un contexto de reclamos por el estado de abandono de la Ruta Nacional.