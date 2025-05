Secuestraron marihuana, una planta y elementos vinculados a un hurto

En el marco de una investigación por lesiones leves y amenazas, personal del GTO de la Comisaría Primera de Azul, con colaboración del Comando de Patrullas, llevaron adelante dos allanamientos simultáneos en viviendas ubicadas en calles Industria y Pringles (sin número), y San Martín N° 990, ambos domicilios de nuestra ciudad.

Las órdenes de allanamiento, registro y secuestro fueron dispuestas por la Justicia en el marco de la causa caratulada “Lesiones leves y amenazas”, con intervención de la UFI N° 17, a cargo de la Dra. Mariela Viceconte.

En el primer domicilio se halló un frasco de plástico con 50 gramos de marihuana y ramas con flores de la misma sustancia, con un pesaje total de 500 gramos. En el segundo, se incautaron cuatro frascos con distintas cantidades de marihuana (40, 36, 27 y 115 gramos), una planta en maceta y un par de zapatillas marca Adidas, vinculadas a una causa previa por hurto.

El imputado, un menor de 17 años fue notificado de la formación de causa en presencia de su progenitor, en el marco del artículo 1 y 60 del Código Procesal Penal.

Dicha causa tuvo origen en una denuncia radicada el 28 de abril por un vecino, quien informó que mientras caminaba por la intersección de Misia Barranco y Sarmiento, fue atacado por el menor. Según relató la víctima, el joven lo golpeó sin mediar palabra y le profirió amenazas de muerte como: “Te voy a matar, vos no vas a seguir vivo, donde te cruce te voy a matar, no vas a estar en paz”.

Además, al no contar con autorización del programa Reprocann, se iniciaron actuaciones paralelas por “Infracción a la Ley 23.737”, con intervención de la UFI N° 22, a cargo del Dr. Lucas Moyano.