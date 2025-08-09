Accidente en Ruta 3: un azuleño resultó ileso y un hombre oriundo de Las Flores sufrió heridas

En la tarde de este viernes, alrededor de las 19.30, un llamado al 911 alertó a la Policía Vial sobre un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 180 de la Ruta Nacional N° 3.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron el siniestro y dieron aviso de inmediato a los Bomberos Voluntarios. De acuerdo con las primeras informaciones, el hecho se produjo a raíz de un fuerte impacto entre una camioneta y un automóvil Toyota Corolla.

Como consecuencia de la colisión, la camioneta terminó volcada sobre la cinta asfáltica. Personal de Bomberos trabajó rápidamente para rescatar a una persona que había quedado atrapada en uno de los vehículos.

Del accidente resultó herido un hombre de aproximadamente 46 años, identificado como Mongelli y domiciliado en la ciudad de Las Flores, quien fue trasladado al hospital para su atención médica. El otro conductor, Matías Irigoyen, oriundo de Azul, resultó ileso.

Las causas del siniestro son materia de investigación por parte de las autoridades competentes. Fuente: Noticias Las Flores