Siniestro vial: un ciclista trasladado al hospital

En horas de la noche de este viernes, alrededor de las 20:30, se registró un accidente de tránsito en la intersección de calles Corrientes y Necochea, en la ciudad de Azul.

Por causas que se tratan de establecer, un vehículo SUV marca Kia Sportage, de color negro, conducido por Carlos Oscar Covello, de 69 años, colisionó con una bicicleta mountain bike marca Nordic, de color blanco, en la que circulaba Carlos Emanuel Lapasta, de 44 años.

Tras el impacto, el ciclista cayó sobre una camioneta Fiat Toro de color negro, que se encontraba estacionada y pertenece a Miguel Merloz, de 36 años.

Lapasta fue trasladado en ambulancia al Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos”, donde se informó que presentaba lesiones.

En el lugar trabajó personal policial del Comando de patrullas, Policía Científica y efectivos de la Comisaría Primera.

La causa fue caratulada como “Lesiones culposas” y quedó a cargo de la UFI N°13 del Departamento Judicial de Azul.