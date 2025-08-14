Incidente de tránsito en calle Industria: un ciclista resultó herido

Siniestro vial en Necochea y Bolivar
Un ciclista de 77 años resultó lesionado
En la mañana de este jueves, alrededor de las 6:50, se produjo un accidente de tránsito en calle Industria al 300, en Azul.
Por causas que aún se tratan de establecer, una camioneta Fiat Fiorino de color blanca (dominio FOZ-813), conducida por Daniel Millar, de 30 años, colisionó con una bicicleta tipo mountain bike marca X-Terra, de color blanca y azul, rodado 29, guiada por Carlos Fabián Guerreño, de 50 años.
A raíz del impacto, el ciclista fue trasladado en ambulancia al Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos”, donde ingresó consciente y con lesiones que, según el reporte médico, no revisten riesgo de vida.
En el lugar trabajó personal policial del Comando de patrullas, además de efectivos de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.
La causa fue caratulada como “Lesiones culposas” y quedó a cargo de la UFI N° 13 del Departamento Judicial de Azul.
