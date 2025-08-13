Un joven resultó lesionado.
Los tres hombres detenidos en fiesta electrónica en Azul fueron trasladados a distintas comisarías de la región
En tanto las dos mujeres están con prisión domiciliaria.Información general13/08/2025NdA
En el marco de la causa federal por comercio de drogas de diseño, los tres hombres detenidos junto a dos mujeres durante el allanamiento realizado en la madrugada del domingo en el boliche bailable Sara El Templo, en Azul, fueron trasladados a dependencias policiales de distintas localidades de la región.
Según se informó, Ayrton Tucci fue derivado a la comisaría de Laprida; Ezequiel Leiva, a Benito Juárez; y Ezequiel Belén Thomas, a General La Madrid.
Los cinco detenidos permanecen con prisión preventiva y se encuentran con pedido de cupo en el Servicio Penitenciario Bonaerense.
Entrega de certificados a profesionales que culminaron sus residencias odontológicas en el Hospital Pintos
Las autoridades destacaron la importancia de la capacitación continua y el compromiso en el fortalecimiento del sistema de salud local.
Las obras incluyeron mejoras en parrillas, mesas, piletas, baños, juegos, luminarias y calles internas. Pronto, el espacio será presentado oficialmente a la comunidad.
Cinco detenidos y múltiples allanamientos en Azul y Tres Arroyos.
Se inauguró la tercera edición de la feria infantil y juvenil “Azul en Letras”
El SUMAC abrió sus puertas a la feria infantil y juvenil Azul en Letras, que se desarrollará hasta el domingo con entrada libre y gratuita.
No hubo que lamentar personas lesionadas.
Identificaron a los cinco detenidos por venta de drogas de diseño en fiestas electrónicas
Los allanamientos se realizaron en Azul y en Tres Arroyos.
La colocación del cartel fue aprobada por vialidad provincia y nación.
Destacada actuación de la Escuela Municipal de Ajedrez en el Prix Infantil del Centro
La próxima fecha será el 31 de agosto en General La Madrid.
