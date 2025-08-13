Los tres hombres detenidos en fiesta electrónica en Azul fueron trasladados a distintas comisarías de la región

En el marco de la causa federal por comercio de drogas de diseño, los tres hombres detenidos junto a dos mujeres durante el allanamiento realizado en la madrugada del domingo en el boliche bailable Sara El Templo, en Azul, fueron trasladados a dependencias policiales de distintas localidades de la región.

Según se informó, Ayrton Tucci fue derivado a la comisaría de Laprida; Ezequiel Leiva, a Benito Juárez; y Ezequiel Belén Thomas, a General La Madrid.

Los cinco detenidos permanecen con prisión preventiva y se encuentran con pedido de cupo en el Servicio Penitenciario Bonaerense.