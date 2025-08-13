Siniestro vial en Necochea y Bolivar

Identificaron a los cinco detenidos por venta de drogas de diseño en fiestas electrónicas
Este miércoles, alrededor de las 19, se registró un accidente de tránsito en la intersección de las calles Necochea y Bolívar, en Azul.
Según se informó, un automóvil Ford Focus de color blanco (patente AD696WA), conducido por Patricia Adriana Popolo, de 58 años, colisionó con una bicicleta tipo Primavera, marca Enrique, de color blanca, rodado 26, en la que circulaba Juan Domingo Bermay, de 77 años.
A raíz del impacto, Bermay fue trasladado en ambulancia al Hospital Municipal Dr. Ángel Pintos. Ingresó consciente y con lesiones que, según el parte oficial, no revisten riesgo de vida.
En el lugar trabajó personal policial del Comando de patrullas, junto a efectivos de Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes.
La causa fue caratulada como Lesiones Culposas e interviene la UFI N.º 13, a cargo del fiscal Dr. Peiretti, del Departamento Judicial de Azul.
