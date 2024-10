La Diputada Aloisi participó de la Fiesta del Chacarero

Chillar se vistió de fiesta para la inauguración de la 16° edición de la Fiesta del Chacarero y Encuentro Agroganadero, un evento que, tras seis años de ausencia, ha vuelto a reunir a la comunidad y a fortalecer el vínculo con el sector productivo de la región. En el predio del Club Huracán, junto a la ruta 3, la diputada Laura Aloisi destacó la importancia de este acontecimiento para el desarrollo regional, subrayando el esfuerzo y dedicación de la organización y la respuesta de los participantes, que hicieron de este evento un verdadero éxito. “La Fiesta del Chacarero es una rotunda demostración del potencial en maquinarias, insumos y personal que expone la magnitud productiva de esta querida localidad de Chillar”, expresó Aloisi durante su visita a los numerosos stands, en lo que fue un récord de participación para el evento.

En sus palabras, el presidente del Club Huracán, Gustavo Gelso, resaltó el valor del trabajo colectivo dentro de las instituciones sociodeportivas como un pilar fundamental en las comunidades rurales. “Es crucial que los clubes puedan ampliar sus horizontes y trabajar de la mano con los distintos sectores productivos”, afirmó Gelso. La presencia de la diputada no solo estuvo motivada por el acompañamiento al evento, sino también por la entrega de la declaración de “Interés Legislativo” otorgada por la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires a esta edición de la fiesta. Para Aloisi, este reconocimiento es un testimonio de la sinergia y el esfuerzo compartido que da vida a esta festividad y a la comunidad de Chillar.

“La Fiesta del Chacarero jerarquiza la región, no solo por la relevancia del sector agropecuario, sino también desde la perspectiva turística”, subrayó. Además, la diputada expresó su convencimiento de que es fundamental contar con un Estado presente que amplifique el potencial de estas iniciativas. “Este tipo de eventos no solo son celebraciones, sino también una exposición comercial que funciona como termómetro de las circunstancias actuales, permitiéndonos evaluar desafíos y fortalecer nuestras bases productivas”, añadió. La 16° Fiesta del Chacarero y Encuentro Agroganadero no solo revive una tradición local, sino que se convierte en una plataforma para productores, trabajadores del sector, dirigentes y vecinos que encuentran en esta celebración una oportunidad para consolidar la identidad de su comunidad. “Es un impulso para afrontar los tiempos actuales y los desafíos que están por venir”, concluyó Aloisi, alentando a que eventos de esta naturaleza se multipliquen en toda la región.