Denuncian el hurto de carteles de campaña electoral

El compromiso de respaldar desde la cámara el proyecto de salud del gobernador Kicillof.
Este lunes, personal policial inició actuaciones de oficio tras constatarse la sustracción de carteles de campaña pertenecientes al partido “Fuerza Patria”, colocados sobre Avenida Mitre, en el tramo comprendido entre calle Moreno y De las Cautivas, en Azul.
De acuerdo a la información oficial, una testigo presencial, Silvia Patricia Cos (50), observó la maniobra y aportó una filmación en la que se advierte la sustracción de los elementos.
A partir de tareas investigativas, la policía logró identificar al presunto autor del hecho como Luciano Moisés Molentino, de 54 años, quien se movilizaba en un automóvil Honda City gris, dominio NNQ 763.
La causa fue caratulada como “Hurto” y quedó en manos de la UFI N° 13 del Departamento Judicial de Azul.
Será por el espacio del MAS.
Derecho a la salud: Kicillof y Sombra anunciaron la ampliación del Hospital Pintos
Este miércoles, el Gobernador de la Pcia de Buenos Aires estuvo en Azul.
Capacitación a vecinos del barrio Pedro Burgos sobre conformación de consorcios
Se recordó que, para viviendas bajo propiedad horizontal, es obligatorio formar consorcios antes de la escrituración.
Comenzaron los trabajos de mantenimiento de calles de tierra en Azul y localidades
Hoy comenzaron las tareas en el barrio Urioste (zonas V1 y V2) y continuarán en V3 y V4.
Banderazo en el acceso a Azul para reclamar la construcción de la autovía en ruta 3
Los Vecinos Autoconvocados anunciaron una nueva concentración para el próximo 14 de septiembre, a las 15 horas, nuevamente en el acceso a Azul por Ruta 3.
Los tres hombres detenidos en fiesta electrónica en Azul fueron trasladados a distintas comisarías de la región
En tanto las dos mujeres están con prisión domiciliaria.
Afortunadamente no resultó herido de gravedad.
Fue este domingo en horas de la tarde.
Un ciclista resultó fue trasladado al hospital tras colisionar con un automóvil
Siniestro vial en el centro de Azul.