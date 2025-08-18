Denuncian el hurto de carteles de campaña electoral

Este lunes, personal policial inició actuaciones de oficio tras constatarse la sustracción de carteles de campaña pertenecientes al partido “Fuerza Patria”, colocados sobre Avenida Mitre, en el tramo comprendido entre calle Moreno y De las Cautivas, en Azul.

De acuerdo a la información oficial, una testigo presencial, Silvia Patricia Cos (50), observó la maniobra y aportó una filmación en la que se advierte la sustracción de los elementos.

A partir de tareas investigativas, la policía logró identificar al presunto autor del hecho como Luciano Moisés Molentino, de 54 años, quien se movilizaba en un automóvil Honda City gris, dominio NNQ 763.

La causa fue caratulada como “Hurto” y quedó en manos de la UFI N° 13 del Departamento Judicial de Azul.