DISTRIBUCIÓN Y VENTA ILEGAL DE MEDICAMENTOS

En la jornada del día miércoles, se llevaron a cabo una serie de allanamientos en la ciudad de Tandil por parte de la policía que derivó en la incautación de grandes cantidades de medicamentos, los cuales habiendo sido desviados de su circuito legal, eran distribuidos y comercializados sin control en comercios no habilitados.

Los procedimientos fueron encabezados por personal de la Delegación de Drogas Ilícitas de la Policía de Buenos Aires y el Ministerio Público Fiscal, fueron ejecutados en el marco de la IPP Nro 3363/22, investigación que tramita por ante la UFI Nro. 16 de Tandil, y fueron ejecutados en cuatro comercios de la ciudad y un establecimiento que auspiciaba como depósito.-

La investigación se inicia tras la toma de conocimiento por parte de la justicia de la distribución y expendio de diferentes medicamentos de manera no habilitada y sin ningún tipo de control médico o estatal previo, los que frecuentemente derivaban en poder de jóvenes que luego de su adquisición eran utilizados tras la combinación con alcohol u otros medicamentos para fines recreativos.

En la prevención sumarial de la investigación penal, la Policía no solo pudo identificar los comercios denunciados, sino que también trabajó y dio luz sobre su distribuidor en la ciudad y el desvío de fármacos desde la línea de suministros hasta que llegaban a los comercios donde por último estos eran comercializados al público.

Los operativos tuvieron lugar a partir de la hora 12:30 Hs del día miércoles y fueron ejecutados en forma simultánea en cuatro comercios de calle Artigas al 200, Necochea y Perón, Av. Perón al 1400, Américo Reynoso al 2500 y Rodríguez al 800 secuestrándose en cada local gran cantidad de fármacos de diferentes marcas y estilos tanto de venta libre como de venta bajo receta. (Ibuprofenos 400, 600 y al 4%, paracetamol, buscapinas, entre otros medicamentos.

En los operativos participó personal del Ministerio de salud de la pcia de Buenos Aires, y la diligencia se extendió hasta pasadas las 20:00 Hs

ALLANAMIENTO POR COMERCIO DE DROGAS

Asimismo, en vísperas de este 23 del corriente, personal de la Delegación Drogas Ilícitas Azul, bajo estrictas ordenes de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 16 de Tandil, a cargo del Dr. Guillermo Vaticano llevo a cabo una diligencia de allanamiento en el Barrio Movediza, en calle Paseo de los Abuelos al 2100, por comercio de Marihuana. En el lugar se llevó a cabo el secuestro de varias Plantas de Marihuana, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Las personas investigadas permanecen a disposición de la Justicia.