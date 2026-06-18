Recuperaron a “Lluvia”, la yegua que era intensamente buscada en Azul

Gracias a la colaboración de vecinos y tras una serie de pedidos solidarios difundidos en la comunidad, personal del Comando de Prevención Rural de Azul logró recuperar a “Lluvia”, una yegua que había sido denunciada como desaparecida.

Según se informó, la propietaria del animal, Gabriela Cecilia Rosas, recibió información de un vecino que indicaba que el equino podría encontrarse en el barrio San Francisco. A partir de ese dato, la mujer se dirigió al lugar y dio aviso a las autoridades.

Efectivos del CPR se hicieron presentes en el barrio y, tras entrevistarse con la denunciante, realizaron un allanamiento con anuencia en un predio ubicado en la intersección de las calles General Paz y Sargento Cabral.

Durante el procedimiento, los uniformados hallaron y secuestraron una yegua identificada como “Lluvia”, de pelaje bayo gateado, la cual fue reconocida de inmediato por su propietaria como el animal denunciado.

Una vez cumplidos los recaudos legales correspondientes, el equino fue restituido a su dueña.

Desde la fuerza destacaron y agradecieron el apoyo de la comunidad, cuyos aportes y datos fueron fundamentales para lograr encontrar a “Lluvia”.

Fuentes vinculadas al caso indicaron que el propietario del predio manifestó haber adquirido el animal de buena fe y aportó los datos correspondientes para que la investigación continúe y se pueda determinar el origen de la maniobra.