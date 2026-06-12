Comenzó la Expomiel Azul 2026

Esta mañana en el Predio de la Sociedad Rural, comenzó a desarrollarse la Expomiel Azul 2026, que se extenderá hasta mañana sábado. En este marco, el intendente Nelson Sombra recorrió el evento junto al ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires Javier Rodríguez, el presidente del Centro de Apicultores Fernando Lapi, el director provincial de Apicultura Ariel Guardia López y el subsecretario de Producción, Comercio e Innovación Carlos Pagano.

Allí, las autoridades dialogaron con los representantes de los distintos stands productivos, donde se exhiben tecnologías, equipamiento, indumentaria, insumos y desarrollos vinculados a la actividad apícola. También, conversaron con productores, emprendedores y vecinos acerca de distintas iniciativas para potenciar el desarrollo local.

En la oportunidad, el mandatario destacó que “hace 40 años que se inició esta gesta, esta patriada apícola en Azul y ya 28 de ser declarada Fiesta Nacional. Estamos trabajando en conjunto el Centro de Apicultores, el sector público y el privado. Es sumamente necesario ponerse a disposición y acompañar esta actividad que nos llena de orgullo”.

Además, anunció que “hemos tenido avances, como lo es armar una nueva sala de extracción en el SIPA. Pero no nos quedamos solamente con esta idea y queremos disponer lotes frente a la sala que sea un centro de acopio para poder consolidar un polo apícola, darle otra jerarquía y robustez a la actividad. Hay que trabajarlo con los productores, pero hay una muy buena predisposición del municipio para avanzar en la construcción de galpones”.

“Hemos hecho todos los trámites en el SIPA para que estos lotes estén a disposición, enmarcando la sala de extracción, y poder consolidar un polo apícola que me parece que para esta altura nos lo merecemos”-agregó.

En tal sentido, el jefe comunal invitó a los productores interesados en el proyecto acercarse a la Oficina de Industria, Agro y Minería -ubicada en Av. 25 de Mayo 619, planta alta-, de lunes a viernes de 8 a 14, para recibir asesoramiento sobre el mismo.

Por su parte, Lapi agradeció el acompañamiento de las autoridades y destacó el trabajo realizado por la comisión organizadora para concretar una nueva edición de la exposición.

En su turno, Rodríguez expresó que “para mí es un gusto estar acá. La Expomiel Azul es la principal exposición a nivel nacional y está muy bueno que sigamos construyendo y consolidando ese liderazgo a partir del trabajo conjunto entre el Centro de Apicultores, el Municipio y el Ministerio”.

Asimismo, el funcionario provincial se refirió al proyecto vinculado a la sala de extracción y los futuros espacios de acopio, señalando que “la zona tiene un enorme potencial para que la apicultura siga creciendo. Mejorar la logística va a permitir que efectivamente ese potencial se desarrolle y que podamos proyectar un crecimiento todavía mayor. Pensar en una sala de extracción vinculada a lugares de acopio es pensar en la apicultura de acá a cinco o diez años y en dónde queremos y necesitamos que esté posicionada”.

“Tenemos que valorar la apicultura y comprender que es fundamental para el desarrollo local y regional. Desde el Ministerio de Desarrollo Agrario ofrecemos líneas de financiamiento bonificadas especialmente para este tipo de inversiones productivas”-remarcó.

“Desde la Provincia estamos convencidos de que esto es necesario para potenciar la apicultura acá en Azul y que Azul sea efectivamente la capital de la miel como queremos todos”-concluyó.

Posteriormente, se realizó la entrega de premios del Concurso Provincial de Mieles 2026. Luego, el intendente Sombra y Pagano continuaron visitando los distintos puestos feriantes que forman parte de la propuesta.