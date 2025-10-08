Los ausentes de siempre son quienes simpatizan con el gobierno nacional.
Nueva instancia de evaluación para aspirantes a la Policía Bonaerense en Azul
Avanza en Azul el proceso de selección para nuevos aspirantes a la Policía Bonaerense.Actualidad08/10/2025NdA
Esta mañana, en el SUMAC, se llevó adelante una nueva etapa del proceso de evaluación para quienes buscan incorporarse a la carrera policial, bajo la organización de la Escuela de Policía Juan Vucetich.
En esta oportunidad, se desarrolló la segunda fase del examen, que incluyó la evaluación psicológica —realizada por un equipo especializado— y la instancia pre-médica, donde los aspirantes fueron examinados en aspectos como visión, salud bucodental y condición física general.
Según se informó, los resultados de estas pruebas serán complementados en una tercera etapa, con los estudios médicos que cada postulante deberá presentar.
En esta jornada fueron convocados 149 jóvenes provenientes de Azul, Ayacucho, Rauch y Tandil, quienes ya habían superado el primer tramo del proceso, concretado a mediados de septiembre en el campus de la UNICEN. En aquella ocasión, se evaluaron conocimientos generales y se realizaron entrevistas personales con personal jerárquico para determinar si los candidatos reunían el perfil requerido.
Cabe destacar que, gracias a la articulación entre la Escuela de Policía y el Municipio de Azul, es posible descentralizar el circuito evaluativo, lo que permite que los postulantes de la región puedan rendir en la ciudad sin necesidad de trasladarse a la sede central. En este marco, la comuna colabora aportando el espacio físico para el desarrollo de las actividades.
El paso de los vehículos en la zona está siendo asistido.
La Escuela N° 16 de La Colorada conmemoró el paso a la inmortalidad del General San Martín
Durante la Semana Sanmartiniana, los alumnos presentaron trabajos, juegos y actividades recreativas en honor al Libertador.
Comenzaron los trabajos en el Paseo Bolívar y continuarán en diferentes sectores para mejorar la orientación vial.
A 14 años del trágico accidente en la Ruta 3, Estrellas Amarillas pide conciencia y acción
“Nunca estuvo en tan mal estado la ruta 3”.
Murió el papa Francisco
Descanse en paz, Francisco.
Quedó a disposición de la justicia.
El hecho fue en la zona rural.
Sombra: “Eliminar el Régimen de Zonas Frías sería un golpe al bolsillo de los azuleños”
El jefe comunal expresó su preocupación por la eliminación del Régimen de Zonas Frías.
Se abrieron los sobres para la construcción de 57 viviendas en el Barrio Policía de Azul
El intendente Nelson Sombra participó en La Plata del acto de apertura de ofertas para la obra.
Reciclado creativo: el Parque Municipal incorpora caminos hechos con botellas de vidrio.
Nueva instancia de evaluación para aspirantes a la Policía Bonaerense en Azul
Avanza en Azul el proceso de selección para nuevos aspirantes a la Policía Bonaerense.
Concejo Deliberante aprobó proyectos culturales, educativos y comunitarios en su 15ª Sesión Ordinaria.
Arrestaron a un joven en la Plaza La Tosquera por una orden de captura vigente
El sujeto quedó a disposición de la justicia.