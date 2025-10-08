Nueva instancia de evaluación para aspirantes a la Policía Bonaerense en Azul

Esta mañana, en el SUMAC, se llevó adelante una nueva etapa del proceso de evaluación para quienes buscan incorporarse a la carrera policial, bajo la organización de la Escuela de Policía Juan Vucetich.

En esta oportunidad, se desarrolló la segunda fase del examen, que incluyó la evaluación psicológica —realizada por un equipo especializado— y la instancia pre-médica, donde los aspirantes fueron examinados en aspectos como visión, salud bucodental y condición física general.

Según se informó, los resultados de estas pruebas serán complementados en una tercera etapa, con los estudios médicos que cada postulante deberá presentar.

En esta jornada fueron convocados 149 jóvenes provenientes de Azul, Ayacucho, Rauch y Tandil, quienes ya habían superado el primer tramo del proceso, concretado a mediados de septiembre en el campus de la UNICEN. En aquella ocasión, se evaluaron conocimientos generales y se realizaron entrevistas personales con personal jerárquico para determinar si los candidatos reunían el perfil requerido.

Cabe destacar que, gracias a la articulación entre la Escuela de Policía y el Municipio de Azul, es posible descentralizar el circuito evaluativo, lo que permite que los postulantes de la región puedan rendir en la ciudad sin necesidad de trasladarse a la sede central. En este marco, la comuna colabora aportando el espacio físico para el desarrollo de las actividades.