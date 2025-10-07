Sombra: “Eliminar el Régimen de Zonas Frías sería un golpe al bolsillo de los azuleños”

Esta tarde, la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de la Cámara de Diputados de la Nación se reunió para debatir la eliminación de la ampliación del Régimen de Zonas Frías, incluida en el proyecto de Presupuesto 2026 impulsado por el Gobierno Nacional.

En ese contexto, el intendente de Azul, Nelson Sombra, participó del encuentro y manifestó su preocupación por la posible derogación del beneficio que reduce la factura de gas en los distritos considerados de zona fría, entre ellos Azul.

“Es un golpe enorme; es un tanto cruel querer ahorrar en un servicio que —como la luz y el agua— es esencial y sin el que no se puede vivir. Se ha evidenciado que se puede ahorrar en muchas cosas más”, expresó el jefe comunal.

Asimismo, Sombra destacó la importancia del régimen diferencial para localidades del centro bonaerense:

“Veíamos con muy buenos ojos tener una tarifa diferenciada para distritos como Olavarría, Tandil y Azul, donde las temperaturas son muy bajas. En Azul hemos tenido récords de frío incluso más intensos que en Ushuaia; por ello, amerita dicha tarifa especial”.

El intendente también advirtió sobre el impacto económico que tendría la medida:

“Ya teníamos la preocupación de que quedaban afuera las familias que no tienen gas natural; ahora sumamos una nueva problemática, un nuevo golpe al bolsillo de muchos bonaerenses y, en nuestro caso, de los azuleños. Porque insisto: hay una relación directa entre consumo y coparticipación, y esta también se vería afectada”.

En ese sentido, Sombra precisó que la última facturación trimestral de Camuzzi en Azul fue de 1.500 millones de pesos. “Si le sacamos el 30%, estamos hablando de un promedio de 150 millones por mes que no van al consumo, no van al comercio, y esto complica más la situación económica en una localidad como la nuestra”, señaló.

Del encuentro participaron intendentes de distintos partidos bonaerenses afectados por la iniciativa nacional, entre ellos representantes de Olavarría, así como funcionarios, concejales y referentes de entidades defensoras del consumidor.