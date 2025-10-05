Elecciones en la CEAL

Cristina Fernández de Kirchner recibió a dirigentes de la Séptima Sección Electoral
La información se dio a conocer a través de las redes sociales.
Este domingo se realizaron las elecciones de delegados en la Cooperativa Eléctrica de Azul (CEAL), donde la lista oficialista, denominada Lista Verde “Compromiso y Participación”, se impuso con 292 votos frente a la lista alternativa, que obtuvo 132 sufragios.
El acto eleccionario se desarrolló con normalidad y contó con la participación de los asociados de las distintas zonas que integran la cooperativa.
En tanto, en la zona rural se registró un empate entre ambas listas, lo que refleja una paridad en la representación en ese sector en donde habrá un delegado de cada espacio.
Con estos resultados, la Lista Verde consolida su liderazgo al frente de la institución, en un contexto en el que la participación de los socios reafirma la importancia del compromiso cooperativo en la comunidad azuleña.
