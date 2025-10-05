Cristina Fernández de Kirchner recibió a dirigentes de la Séptima Sección Electoral

La información se dio a conocer a través de las redes sociales.

CFK

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner abrió las puertas para mantener un encuentro con referentes políticos de la Séptima Sección Electoral.

Participaron de la reunión el intendente de Azul, Nelson Sombra; el diputado provincial y referente seccional, César Valicenti; el intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner; las senadoras electas María Inés Laurini y Evelyz Díaz Valajera; y la jefa de Gabinete de la Municipalidad de Olavarría, Mercedes Landívar.

Tras el encuentro, los dirigentes compartieron en sus redes sociales una fotografía junto a la ex mandataria con el mensaje:
“Memoria, gratitud y esperanza. Su fuerza y coraje nunca dejan de asombrar. Es un orgullo acompañarla ante la injusticia, la persecución y la proscripción. Compartimos la realidad que atraviesan nuestras ciudades y la certeza de que un modelo agotado no puede ofrecer futuro.”

El cónclave marcó un nuevo gesto de articulación política entre la dirigencia kirchnerista de la región y la ex presidenta, en un contexto de análisis y debate sobre la actualidad política y económica del país.

