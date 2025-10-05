Cristina Fernández de Kirchner recibió a dirigentes de la Séptima Sección Electoral

Elecciones en la CEAL
La Lista Verde “Compromiso y Participación” ganó las elecciones de delegados en la CEAL.
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner abrió las puertas para mantener un encuentro con referentes políticos de la Séptima Sección Electoral.
Participaron de la reunión el intendente de Azul, Nelson Sombra; el diputado provincial y referente seccional, César Valicenti; el intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner; las senadoras electas María Inés Laurini y Evelyz Díaz Valajera; y la jefa de Gabinete de la Municipalidad de Olavarría, Mercedes Landívar.
Tras el encuentro, los dirigentes compartieron en sus redes sociales una fotografía junto a la ex mandataria con el mensaje:
“Memoria, gratitud y esperanza. Su fuerza y coraje nunca dejan de asombrar. Es un orgullo acompañarla ante la injusticia, la persecución y la proscripción. Compartimos la realidad que atraviesan nuestras ciudades y la certeza de que un modelo agotado no puede ofrecer futuro.”
El cónclave marcó un nuevo gesto de articulación política entre la dirigencia kirchnerista de la región y la ex presidenta, en un contexto de análisis y debate sobre la actualidad política y económica del país.
La Lista Verde “Compromiso y Participación” ganó las elecciones de delegados en la CEAL.
Azul recibió nuevo equipamiento para fortalecer el Servicio Alimentario Escolar.
Tras su visita a Azul, Siley presentó un pedido de informes por la Ruta 3.
El Intendente firmó un convenio con la UNLP para atender la problemática hídrica de Azul.
Fue sobre prevención y primeros auxilios.
La Comisión firmó el acta que habilita el beneficio desde el 1 de septiembre de 2025 hasta el 28 de febrero de 2026.
El neurocirujano de Azul formado en el Hospital Italiano, ofrece atención de excelencia internacional en nuestra ciudad.
Detuvieron a tres personas y un cuarto acusado está prófugo y pidió eximición de prisión.
Sapo, truco, básquet, gimnasia y hasta clase de baile en vivo. Los adultos mayores fueron protagonistas de una jornada inolvidable.
Invitaron a la comunidad educativa a reflexionar sobre la obra de Cervantes desde una mirada más humana y cercana.
Una persona fue derivada al nosocomio.
Moyano se destaca en el área no solo a nivel local, también es reconocido a nivel internacional.
La medida cautelar está vigente desde el mes de agosto.
Importante tarea policial para identificar a los autores de un violento robo en el Parque Municipal.