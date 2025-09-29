Detuvieron a un hombre acusado de golpear y amenazar a su expareja embarazada

En la madrugada de este lunes, personal de la DDI Azul llevó adelante un operativo que culminó con la detención de Enrique Aníbal Turno, de 37 años, acusado en una causa por “Lesiones agravadas y coacción en concurso real en contexto de violencia de género”.

La investigación se inició a partir de la denuncia radicada el pasado 17 de septiembre en la Comisaría de la Mujer y la Familia por la madre de la víctima, una adolescente menor de edad que cursa un embarazo de tres meses.

Según consta en la causa, la joven se encontraba en su domicilio cuando fue sorprendida por su expareja, quien la golpeó violentamente en distintas partes del cuerpo y la amenazó de muerte si denunciaba lo ocurrido.

Tras reunir pruebas que acreditaron la autoría, el Juzgado de Garantías N°1 emitió la orden de detención.

Finalmente, en horas de la madrugada de hoy, alrededor de las 2:00, el imputado fue interceptado por personal del Grupo Operativo de la DDI Azul, con apoyo del Comando de Patrullas, en la intersección de calles Roca y De Las Postas.

Turno fue trasladado a la sede de la DDI local, donde permanece alojado y será indagado en el transcurso de la jornada.