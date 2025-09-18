Hallan sin vida a un joven en un departamento céntrico de Azul

Accidente en República de Italia: un joven terminó hospitalizado.
En la noche del miércoles, alrededor de las 21:40, personal policial acudió a un llamado al 911 que alertaba sobre una situación en un edificio ubicado en Yrigoyen, entre Moreno y De Paula, en la ciudad de Azul.
Al llegar al lugar, los efectivos constataron el hallazgo del cuerpo de Bruno Andrés Fiorenza, de 25 años, quien se encontraba sin vida en el interior de un departamento del segundo piso del Edificio Azcona. El joven fue encontrado por sus padres.
En el lugar trabajó Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes.
La causa fue caratulada como “Averiguación causales de muerte”, con intervención de la UFI N° 13 del Departamento Judicial de Azul.
Si vos o alguien que conocés está atravesando una situación difícil o de riesgo, podés comunicarte de manera gratuita y confidencial al 135 (CABA y Gran Buenos Aires), al (011) 5275-1135, o al 0800-345-1435 desde cualquier punto del país.
Sucedió alrededor de las 11 horas.
Una mamá y su hija fueron atendidas en el nosocomio local.
Investigan las causas del deceso de la mujer de 29 años.
Desde el nosocomio informaron que había ingresado en estado crítico.
Accidente de tránsito en Leyria y Rivas: un utilitario volcó tras una colisión
Ambos conductores resultaron ilesos.
Luego de las actuaciones, el hombre quedó en libertad.
Incendio de un vehículo en Ruta 3
Fue el día martes en horas de la noche.
El equipo de 40 MVA será instalado en la Estación Transformadora Transba.
Arribó a Azul el nuevo transformador que duplicará la capacidad energética del distrito
Con este avance, Azul da un paso estratégico en la modernización de su infraestructura energética.
Las tareas incluyen recambio de luminarias y limpieza de cableado en desuso, en articulación con el CEDA y la CEAL.
Una jornada abierta para aprender técnicas básicas de primeros auxilios y conocer cómo trabaja la Cruz Roja en Azul.
La ruta permanece cortada al paso de los vehículos.
En el lugar trabajó Policía Científica y tomó intervención la fiscalía de turno.