Hallan sin vida a un joven en un departamento céntrico de Azul

En la noche del miércoles, alrededor de las 21:40, personal policial acudió a un llamado al 911 que alertaba sobre una situación en un edificio ubicado en Yrigoyen, entre Moreno y De Paula, en la ciudad de Azul.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron el hallazgo del cuerpo de Bruno Andrés Fiorenza, de 25 años, quien se encontraba sin vida en el interior de un departamento del segundo piso del Edificio Azcona. El joven fue encontrado por sus padres.

En el lugar trabajó Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes.

La causa fue caratulada como “Averiguación causales de muerte”, con intervención de la UFI N° 13 del Departamento Judicial de Azul.

Si vos o alguien que conocés está atravesando una situación difícil o de riesgo, podés comunicarte de manera gratuita y confidencial al 135 (CABA y Gran Buenos Aires), al (011) 5275-1135, o al 0800-345-1435 desde cualquier punto del país.