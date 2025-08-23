Recuperarán el Laboratorio de Ciencias Naturales de la EES N° 5

Ayer por la tarde, en la Jefatura Distrital de Educación, se anunció el inicio de las obras para poner nuevamente en funcionamiento el Laboratorio de Ciencias Naturales de la Escuela de Educación Secundaria N° 5, ex Colegio Nacional.

La presentación se dio en el marco de una reunión de trabajo encabezada por el inspector jefe distrital, David Díaz, y la secretaria municipal de Educación, Cultura, Deportes y Juventud, Laura Barbalarga. También participaron Daniela Egoscuadra y Facundo Acosta por el Consejo Escolar de Azul; Román Mesa, director de la EEST N°1; Guillermo Lojo, director de la EES N°5; Gisella Arbiza por la FETRAES y Gastón Blando por el MTE.

Impacto educativo

La puesta en valor del laboratorio beneficiará directamente a más de 900 estudiantes y a alrededor de 50 docentes de la institución.

“En una primera etapa se pondrá en condiciones la instalación eléctrica por parte del CFL N°401. Ya nos encontramos en el proceso de limpieza y remoción de mobiliario con la colaboración de la FETRAES y del MTE, de manera totalmente desinteresada. Esta etapa culminará con la intervención de la EEST N°1”, detalló el director Guillermo Lojo.

Con este trabajo conjunto entre distintas instituciones educativas, el Municipio y organizaciones sociales, se busca recuperar un espacio fundamental para la enseñanza de las ciencias en el nivel secundario.