Recuperarán el Laboratorio de Ciencias Naturales de la EES N° 5

Ayer por la tarde, en la Jefatura Distrital de Educación, se anunció el inicio de las obras para poner nuevamente en funcionamiento el Laboratorio de Ciencias Naturales de la Escuela de Educación Secundaria N° 5, ex Colegio Nacional.
La presentación se dio en el marco de una reunión de trabajo encabezada por el inspector jefe distrital, David Díaz, y la secretaria municipal de Educación, Cultura, Deportes y Juventud, Laura Barbalarga. También participaron Daniela Egoscuadra y Facundo Acosta por el Consejo Escolar de Azul; Román Mesa, director de la EEST N°1; Guillermo Lojo, director de la EES N°5; Gisella Arbiza por la FETRAES y Gastón Blando por el MTE.
Impacto educativo
La puesta en valor del laboratorio beneficiará directamente a más de 900 estudiantes y a alrededor de 50 docentes de la institución.
“En una primera etapa se pondrá en condiciones la instalación eléctrica por parte del CFL N°401. Ya nos encontramos en el proceso de limpieza y remoción de mobiliario con la colaboración de la FETRAES y del MTE, de manera totalmente desinteresada. Esta etapa culminará con la intervención de la EEST N°1”, detalló el director Guillermo Lojo.
Con este trabajo conjunto entre distintas instituciones educativas, el Municipio y organizaciones sociales, se busca recuperar un espacio fundamental para la enseñanza de las ciencias en el nivel secundario.
“El Estado debe garantizar que la tierra y los recursos estén al servicio de quienes más lo necesitan”, sostuvo Sombra.
El Municipio de Azul iniciará la obra de modernización del sistema lumínico en el centro comercial.
El subsecretario Carlos Pagano destacó que después de 30 años sin mejoras, esta inversión abre el camino a nuevas obras.
Habrá talleres de carpintería, arte, marroquinería y bolsas de semillas.
Un joven fue derivado al nosocomio local.
Ambos vehículos fueron recogidos por la policía.
Un joven resultó herido tras un accidente en la “Curva de la Muerte” de la Ruta 51
El siniestro vial ocurrió en jurisdicción de Azul.
Aprehendieron a un joven por encubrimiento
Circulaba en una moto con pedido de secuestro.
Estudiantes de la Escuela Técnica N°2 participaron en la instalación de nueva señalética urbana
El proyecto, en conjunto con el municipio, continuará en otras calles y sumará la construcción de columnas para semáforos.