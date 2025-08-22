Avanza la construcción del nuevo edificio del Instituto de Formación Docente y Técnica N° 2

Durante esta jornada, el intendente Nelson Sombra recorrió el predio donde se ejecuta la obra del futuro edificio del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 2, en calle Güemes Oeste entre Avendaño y Cabo González.

En la visita estuvieron presentes la senadora provincial Lorena Mandagarán, la secretaria de Educación, Cultura, Deportes y Juventud Laura Barbalarga, el jefe Distrital de Educación David Díaz, el presidente del Consejo Escolar Leandro Ferraro y la concejala Inés Laurini.

Los funcionarios dialogaron con encargados y trabajadores de la empresa adjudicataria Carbe S.A. sobre los planos y la disposición de los espacios, destacando la importancia de la obra no solo en lo educativo sino también en la generación de empleo local.

Etapas de obra y empleo local

El jefe de obra de Carbe S.A., Mateo Ribera, informó que ya finalizó la primera etapa de fundaciones y cimientos, y actualmente se avanza en la estructura portante y portapisos de la planta baja. La obra demandará alrededor de diez meses más de trabajo.

“Actualmente hay más de 20 trabajadores y se llegará a un pico de 45, todos de Azul. Los materiales se adquieren en comercios locales y hasta las viandas se compran en el barrio”, subrayó Sombra, quien calificó el proyecto como “un esfuerzo colectivo y comunitario”.

Declaraciones de los presentes

Mandagarán destacó el proceso de gestión iniciado en 2022: “Hoy es un día importantísimo, podemos ver los primeros resultados de lo que fue un reclamo histórico. Esto es una alegría pero no termina acá, seguiremos gestionando hasta ver finalizado el Instituto N° 2, una deuda enorme con nuestra comunidad”.

El intendente, por su parte, expresó que “nos da una alegría enorme ver los avances de esta obra tan ansiada por la comunidad educativa y la azuleña. Estos trabajos también refuerzan el sentido de pertenencia de contar con un edificio propio”.

Detalles de la construcción

El futuro edificio tendrá una superficie de 1.445 metros cuadrados cubiertos y 144 semicubiertos, distribuidos en dos niveles. Contará con diez aulas, dirección, secretaría, gabinete, sala de profesores, portería, biblioteca, laboratorio, sala de informática, SUM, cocina, sala de máquinas, sector administrativo, sanitarios para alumnos, docentes y personas con discapacidad.