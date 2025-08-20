Detuvieron a un hombre con cinco pedidos de captura

En la mañana de este miércoles, personal del GTO de la Comisaría Primera de Azul detuvo en la vía pública a Marcelo Omar Quinteros, de 56 años, conocido con el alias “El Loco del Martillo”.

El procedimiento se realizó sobre calle Belgrano, entre Burgos y Colón, cuando los efectivos policiales interceptaron al hombre y constataron que registraba cinco pedidos de captura en el sistema federal, emitidos por autoridades judiciales de las provincias de Santa Cruz y Chubut.

Quinteros, oriundo de Trelew, era buscado en el marco de distintas causas y, particularmente, por una orden de detención emanada por la Cámara en lo Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial de Caleta Olivia (Santa Cruz).

Tras su detención, el imputado fue trasladado a sede policial y quedó alojado en Azul, a disposición de la justicia interviniente, cumpliendo con los recaudos legales correspondientes.