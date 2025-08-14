La convocatoria está abierta hasta el 26 de agosto para jóvenes de 18 a 24 años.
Se desarrolla en Azul la edición 2025 de “ExpoEducar”
La propuesta reúne la oferta educativa superior, universitaria y de formación profesional de Azul y la región.Información general14/08/2025NdA
Esta mañana, en el SUMAC, dio inicio la edición 2025 de la iniciativa de promoción académica “ExpoEducar”, organizada de forma conjunta por las direcciones municipales de Políticas Juveniles y de Educación. La propuesta, que se extenderá hasta las 17:30 de hoy, tiene como objetivo acercar a los estudiantes la oferta educativa superior, universitaria y de formación profesional disponible en el Partido de Azul y la región.
El evento reúne a diversas instituciones académicas, entre ellas las facultades de Agronomía y Derecho de la UNICEN; los Centros de Formación Profesional N° 401 y N° 402; los Institutos N° 2, N° 156, N° 157 y Santo Tomás de Aquino; la Escuela de Bellas Artes; Eddis Educativa Azul; el Arsenal Naval Azopardo y el Hogar Agrícola, entre otros stands.
Durante la apertura, la secretaria de Educación, Cultura, Deportes y Juventud, Laura Barbalarga, destacó la importancia de contar con este tipo de espacios informativos.
“Es muy importante estar informados para poder tomar decisiones y aquí está toda la oferta de la educación pública y privada, de los distintos tramos formativos para poder seguir estudiando. Hay muchas alternativas en Azul para los estudiantes del Partido y hay un Estado acompañando esos trayectos de vida para que puedan tener el mejor desarrollo posible”, señaló.
Asimismo, subrayó que “lo importante para tomar una decisión es estar bien informados, así que los invitamos a recorrer todos los stands y a hablar, porque quienes estamos en el interior de una ciudad bonaerense como la nuestra tenemos la posibilidad de encontrarnos con las autoridades de los institutos, de la universidad y demás espacios académicos donde decidan participar”.
Finalmente, Barbalarga remarcó el valor del contacto directo con las instituciones: “Tener ese cara a cara es tan útil para despejar todas las dudas y tener la información necesaria para decidir qué hacer a partir de ahora. En nuestra ciudad tienen un abanico enorme de posibilidades. Bienvenidos y que esto sea un punto de encuentro”.
