Accidente de tránsito en Av. Mitre y Las Flores

En la tarde de este martes, alrededor de las 18.45, se registró un accidente de tránsito en la intersección de Av. Mitre y Las Flores, en Azul.

Por causas que se tratan de establecer, un automóvil Volkswagen Gol de color blanco, dominio IQD829, conducido por Luis Avelino Sequeira (72), colisionó con una moto marca Motomel Blitz 110 cc de color azul, dominio A075KVH, guiada por Laureano Delatorre (23).

Como consecuencia del impacto, el motociclista fue trasladado consciente en ambulancia al Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos”, donde se constató que presentaba lesiones sin riesgo de vida.

En el lugar trabajó personal policial del Comando de patrullas, Policía Científica y efectivos de la Comisaría Primera.

La causa fue caratulada como “Lesiones culposas” e interviene la UFI N° 13, a cargo del Dr. Peiretti, del Departamento Judicial de Azul.