Se colocó un cartel con una Estrella Amarilla

Este martes, alrededor de las 14 horas, se instaló un cartel con una Estrella Amarilla en memoria de María Hilda Gaitán, quien perdió la vida en un accidente de tránsito sobre la Ruta Provincial 51, entre las calles 141 y 142.

En el acto participaron sus familiares y representantes de Estrellas Amarillas Azul, organización que desde hace más de una década promueve la concientización sobre la importancia de la educación vial y la responsabilidad al conducir.

Efectivos policiales del Destacamento Balneario trabajaron en el lugar para garantizar la seguridad de los presentes.